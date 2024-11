Impúlsate Popular celebra su séptima edición apoyando proyectos innovadores

Santo Domingo.-,El Banco Popular Dominicano celebró con éxito la séptima edición de su programa Impúlsate Popular, otorgando RD$4.2 millones en capital semilla a proyectos de emprendimiento universitario que destacan por su innovación y sostenibilidad, con potencial para generar empleo y contribuir al desarrollo nacional.

En sus siete ediciones, Impúlsate Popular ha premiado más de 21 proyectos de emprendimiento y aportado más de RD$25 millones en capital semilla para su desarrollo

Este año, Impúlsate Popular recibió 90 propuestas de 20 universidades de todo el país. Los finalistas tuvieron la oportunidad de participar en talleres de formación y nivelación, diseñados para asegurar que sus emprendimientos se concreten y logren un desarrollo exitoso en el mercado competitivo.

Desde su lanzamiento, Impúlsate Popular ha premiado más de 21 proyectos y ha invertido más de RD$25 millones en capital semilla, consolidándose como un aliado estratégico para los jóvenes emprendedores en la República Dominicana. Este programa refleja el compromiso del Banco Popular con el fomento de la cultura emprendedora y la innovación entre las nuevas generaciones.

En esta séptima edición, los proyectos Bohiio, Titan Technology Maker y Goldentree Investments fueron galardonados con capital semilla de RD$1.1 millón cada uno. Bohiio es una plataforma en línea que permite verificar el estatus legal de propiedades en el país, facilitando el acceso a información crucial para compradores y vendedores.

Titan Technology Maker desarrolla motores eléctricos para portones de parqueo con capacidad de operar sin conexión eléctrica, ofreciendo soluciones eficientes y sostenibles. Por su parte, Goldentree Investments se dedica a la creación de soluciones de empaque que abarcan desde monoporciones hasta grandes volúmenes, adaptándose a las necesidades de diversos sectores.

Además, se otorgaron menciones especiales con premios de RD$300 mil a los proyectos Marola by Salop, One Academy y Mobiliapp. Marola by Salop, en la categoría de innovación, presentó una muñeca sin rostro moderna hecha en madera y cortada a láser, promoviendo la creatividad y la identidad cultural.

One Academy, destacada en responsabilidad social, utiliza el fútbol como herramienta para desarrollar valores y habilidades sociales en niños y jóvenes. Mobiliapp, que obtuvo el video más votado en redes sociales, es una herramienta digital en forma de web y app para mostrar y buscar activos inmobiliarios, facilitando la conexión entre ofertantes y demandantes en el mercado inmobiliario.

La señora Giselle Moreno, vicepresidenta del Área de Mercadeo del Banco Popular, resaltó el impacto positivo de Impúlsate Popular en la juventud dominicana.

“Nuestro compromiso como institución es claro: ser un catalizador de oportunidades para la juventud de nuestro país, fomentando una cultura de innovación y sostenibilidad”, expresó Moreno.



Destacó además cómo el programa ha permitido a jóvenes talentosos convertir sus ideas innovadoras en proyectos tangibles con impacto social.

En línea con este compromiso, el Banco Popular también ofrece productos adaptados a las necesidades de los jóvenes a través de la comunidad Gnial. Entre ellos se encuentra la App Gnial, la primera aplicación financiera en el país dirigida al segmento joven, que facilita la gestión financiera de manera sencilla y accesible.

La tarjeta Gnial permite a los jóvenes iniciar la construcción de su historial crediticio, mientras que la Cuenta de Ahorro Gnial ofrece un interés fijo anual del 4% para que su dinero crezca, promoviendo hábitos de ahorro desde temprana edad.

Con iniciativas como Impúlsate Popular y productos financieros innovadores, el Banco Popular Dominicano reafirma su apoyo al emprendimiento y al desarrollo de las nuevas generaciones. Al impulsar proyectos que generan impacto social y económico, la entidad financiera contribuye al progreso sostenible de la República Dominicana y al fortalecimiento del ecosistema emprendedor nacional.

