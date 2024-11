“No me Valió” supera 13 millones de reproducciones en YouTube

SANTO DOMINGO, R.D.- El intérprete y compositor Zacarías Ferreira continúa brillando en la escena musical con su más reciente éxito, “No me Valió”, que celebra diez semanas consecutivas liderando el chart de bachata de Monitor Latino.

El tema, una poderosa bachata de desamor, ha conectado profundamente con el público, consolidándose como una de las canciones más escuchadas de 2024. Su material audiovisual, lanzado inicialmente a través de Univisión, ya supera los 13 millones de reproducciones en YouTube, reflejando su éxito rotundo.

Esta semana, “No me Valió” logró otro hito al posicionarse como la “National Tropical Song of the Week” en la plataforma Music Choice, que monitorea la música más escuchada en Estados Unidos.

De la autoría del propio Ferreira, la canción narra una historia de desamor donde los esfuerzos por salvar una relación no fueron suficientes. Disponible en todas las plataformas digitales, su éxito reafirma el lugar de Zacarías Ferreira como uno de los grandes referentes de la bachata.

El video oficial de “No me Valió” está disponible en el canal de YouTube del artista, donde los fanáticos pueden disfrutar de la interpretación cargada de emociones que ha cautivado corazones alrededor del mundo.