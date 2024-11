Alianza con el Gobierno dominiano busca fortalecer la base de datos de hidrocarburos en el pais

El Gobierno de la República Dominicana firmará un acuerdo de cooperación con la Universidad de Texas en Austin (UT) para transformar y fortalecer la base de datos técnica del país en el sector de los hidrocarburos. La iniciativa, anunciada por el ministro Joel Santos, tiene como objetivo mejorar la información geológica del país, aumentando su atractividad para las inversiones extranjeras.

El ministro Santos explicó que el acuerdo permitirá crear una plataforma que facilite el acceso a datos clave sobre los recursos de hidrocarburos, promoviendo la competitividad y transparencia para los inversionistas internacionales.

La universidad de Texas contribuirá con su vasta experiencia para optimizar los estudios geológicos de la República Dominicana.

Capacitarán expertos dominicanos en geología

La cooperación también incluirá programas educativos, becas, y capacitaciones para estudiantes dominicanos en el área de geología y energías renovables, permitiendo el acceso a estudios avanzados en hidrocarburos y ciencias energéticas.

Mathew Balhoff, Betty Soto, Joel Santos, Mark Shuster, Hugh Daigle, Pelegrín Castillo y Nisael Dirocié.

La UT jugará un papel clave en el fortalecimiento de competencias locales, y en la formación de expertos que guiarán el desarrollo de los recursos naturales del país.

RD busca avanzar en estudios de tierras raras y minería

El acuerdo también contemplará estudios en tierras raras, materiales esenciales para la industria tecnológica. La República Dominicana espera iniciar proyectos de exploración y extracción, incrementando su potencial minero y energético. El gobierno destaca la importancia de estos proyectos estratégicos para el desarrollo sostenible del país.

colaboración fortalece el sector energético

El acuerdo con la Universidad de Texas en Austin representa un hito en la cooperación internacional para el desarrollo científico y tecnológico de la República Dominicana.

La colaboración con instituciones de renombre internacional como el Bureau of Economic Geology (BEG) y el Center for Subsurface Energy and the Environment proporcionará una base sólida para fortalecer el conocimiento y las capacidades locales en el sector de los hidrocarburos.

Investigaciones sobre recursos energéticos y minerales

La UT Austin, reconocida globalmente por su excelencia en investigación sobre geología y hidrocarburos, brindará apoyo a la República Dominicana en el análisis de datos previos sobre sus recursos mineros y energéticos.

Esta alianza permitirá profundizar el conocimiento sobre el potencial geológico del país, esencial para el desarrollo de proyectos que fortalezcan la sostenibilidad energética y la exploración de hidrocarburos.

Sostenibilidad y la innovación

El gobierno dominicano, liderado por el ministro Joel Santos, reitera su compromiso con la sostenibilidad y la innovación tecnológica como pilares para el desarrollo del sector energético.

Este acuerdo internacional subraya la importancia de integrar conocimientos avanzados en geología y energías renovables para optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales del país.

A través de esta estrategia, se busca no solo atraer inversiones extranjeras sino también garantizar la competitividad y transparencia en la gestión de los recursos hidrocarburíferos.