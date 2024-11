Amara La Negra, se ha destacado como figura afroalatina, mientras que nunca ha dejado de lado sus raíces dominicanas, de las que asegura se siente muy orgullosa siempre.

Miami, Florida. – La destacada artista, empresaria y figura de la televisión, Amara La Negra, será una de las estrellas principales en la codiciada alfombra roja de la 25ª Entrega Anual de los Latin GRAMMY®. Su participación especial en el pre-show “Noche de Estrellas”, presentado por TelevisaUnivision, dará inicio a la celebración musical más importante de la música latina este 14 de noviembre, en una transmisión en vivo desde el Kaseya Center de Miami a las 7 p.m. ET/PT por Univision, UniMás, Galavisión y en streaming por ViX.

La cadena TelevisaUnivision, en reconocimiento a su impacto y liderazgo, ha invitado a Amara La Negra a ser parte del evento de “Noche de Estrellas”, un honor reservado para las figuras más influyentes del entretenimiento hispano. Con su carisma inigualable, Amara La Negra dará la bienvenida a la alfombra roja, conectando con millones de seguidores que podrán celebrar este gran momento junto a ella.

Amara La Negra deslumbrará esta noche en la alfombra roja luciendo un glamuroso vestido diseñado por Suezell Taveras de Bride to Be, una creación que promete destacar por su elegancia y estilo inigualable. Complementando su look, su maquillaje y peinado estarán a cargo de Roxanna Galindo y Dramatic Group, quienes realzarán su belleza con un toque de sofisticación y modernidad, asegurando que sea una de las presencias más memorables del evento.

Amara La Negra se ha consagrado como una de las artistas más influyentes de la actualidad gracias a su multifacética carrera en la música, la televisión y los negocios. Como presentadora de “Desiguales TV”, una co-producción de TelevisaUnivision y We LOVE Entertainment, Amara La Negra ha demostrado su habilidad para entretener y empoderar a la audiencia. Su constante labor de defensa de la inclusión, la diversidad y el empoderamiento femenino ha consolidado su posición como un ícono cultural y una inspiración para la comunidad hispana en todo el mundo.

En el marco de la celebración de los 25 años de los Latin GRAMMY® subraya su notable contribución a la cultura hispana. Además, su reciente homenaje en City Hall de Miami, donde recibió un reconocimiento oficial las llaves de la Ciudad de Miami, resaltando su impacto positivo en la comunidad local e internacional a través de su carrera artística, destaca RoseMaryNews.

Amara La Negra inició su carrera musical a los cuatro años en el legendario programa Sábado Gigante y ha trabajado junto a artistas como Celia Cruz y Tito Puente. Su trayectoria musical y presencia mediática han resonado con millones, con éxitos recientes como:“Déjalo” (2024) con Three Seven Music, “Safari” (2024) con Safaree entre otros temas.

Sobre Amara La Negra:

Amara La Negra, cuyo verdadero nombre es Diana Danelys De Los Santos, ha logrado un reconocimiento mundial como cantante, actriz, presentadora de televisión y empresaria. Como defensora de la identidad afro-latina, Amara ha roto barreras en la industria del entretenimiento y ha utilizado su plataforma para promover la diversidad, la inclusión y el empoderamiento en las comunidades de color. Su música y su presencia mediática han resonado con millones de personas en todo el mundo, consolidándola como un ícono cultural.