Partido de la Liberación Dominicana exige elecciones y amenaza con protestas

Santo Domingo.-El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha pasado de las palabras a la acción en La Vega, exigiendo respeto a la voluntad popular y enfrentando abiertamente al Gobierno y al PRM. Busca frenar la juramentación de Amparo Custodio como alcaldesa de esa demarcación.

Tras depositar un recurso de amparo preventivo, la organización política liderada por Bolívar Marte ha advertido que, de no obtener resultados legales, recurrirán a medidas más radicales junto al pueblo vegano.

Marte, presidente provincial del PLD, afirmó que su partido no permitirá que el PRM siga burlándose de los munícipes. "Vamos a pasar de la acción a la lucha; convocaremos a juntas de vecinos que estén dispuestas porque muchas están vendidas", declaró en un tono desafiante.

El recurso legal, presentado por el Bloque de Regidores del PLD, busca frenar la juramentación de Amparo Custodio como alcaldesa, revocando su previa renuncia en lo que consideran una violación flagrante de la ley. Según el regidor Raymond Núñez, el PRM intenta imponer una nueva administración, ignorando el artículo 138 de la Ley 176-07, que establece un plazo de 30 días para reconsiderar una renuncia, plazo que ya se ha excedido por 47 días.

"Estamos apelando a lo que dicen la Constitución y las leyes", enfatizó Marte, quien exige elecciones municipales extraordinarias en La Vega. Esta medida cuenta con el respaldo de la dirección nacional del PLD, señalando que no cesarán en su lucha hasta garantizar el respeto al voto popular.

Por su parte, Raymond Núñez denunció la "mayoría mecánica" con la que el PRM ha aprobado la revocación, calificándolo como un acto ilegal y prepotente. Acusó al partido gobernante de montar "una saga de una película" al violar las normativas con cada paso.

El PLD ya ha dejado claro que si la vía legal no prospera, no dudarán en tomar las calles. "Estamos firmemente del lado del pueblo y no nos detendremos hasta obtener justicia", sentenció Bolívar Marte.

Esta batalla legal se intensifica justo cuando el Concejo de Regidores ha convocado una sesión para el viernes 15, con la finalidad de oficializar el nombramiento de Custodio y Amado Gómez como alcaldesa y vicealcalde.