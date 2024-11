El mandatario dominicano honra legado cultural con orden del mérito nacional

SANTO DOMINGO – En un emotivo homenaje cargado de simbolismo, el presidente Luis Abinader, junto a la ministra de Cultura Milagros Germán, condecoró a la aclamada poeta, narradora y ensayista Rhina Espaillat con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero.

El reconocimiento, otorgado mediante el Decreto 642-24, resalta sus valiosos aportes a la cultura dominicana y su compromiso con la literatura bilingüe.

Una voz poética que trasciende fronteras culturales y literarias

El evento, celebrado en el majestuoso Teatro Nacional Eduardo Brito, reunió a figuras prominentes de la cultura nacional. La ministra Germán expresó su admiración por Espaillat, destacando que su poesía es un puente entre dos mundos y un tributo a la identidad dominicana.

"Ella, siempre fiel a su país y su gente, nos enorgullece con su poesía y su vida ejemplar, que es agua de dos ríos", declaró Germán.

Visiblemente conmovida, Rhina Espaillat agradeció la distinción otorgada por Abinader, asegurando que, aunque ha recibido múltiples honores en su carrera, ninguno ha tenido un significado tan especial como este.

"Me faltan las palabras para dar las gracias al señor presidente y a todos los que han hablado sobre mí en este momento tan importante. He tenido varios honores, pero no como este", afirmó con lágrimas en los ojos.

Honrando la diáspora dominicana y su poder literario

El decreto presidencial destaca la prolífica trayectoria de Espaillat como autora y traductora, cuyas obras abarcan desde poemas hasta ensayos que exploran temas como memoria, amor, pérdida y multiculturalidad.

Su maestría en el uso del español y el inglés la ha convertido en una de las figuras más influyentes de la diáspora literaria dominicana en Estados Unidos, ofreciendo un testimonio poderoso sobre la experiencia migratoria.

Abinader recorre la feria del libro santo domingo 2024

Previo a la ceremonia, Abinader recorrió la XXVI Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2024, destacando su compromiso con la promoción de la cultura dominicana. Este año, el evento rinde homenaje al escritor Mateo Morrison y cuenta con Washington Heights como invitado de honor, reforzando los lazos culturales con la comunidad dominicana en Estados Unidos bajo el lema “Los libros conectan”.

La jornada contó con la participación del director de la Feria, Joan Ferrer, y la directora del Libro y la Lectura, Ángela Hernández, quienes reafirmaron el compromiso de seguir fortaleciendo el legado literario dominicano tanto en el país como en la diáspora.

Este reconocimiento a Rhina Espaillat no solo enaltece su trayectoria, sino que también simboliza un homenaje a la resiliencia y creatividad de la comunidad dominicana en el extranjero.