Nuevo sencillo explora el desamor y la vulnerabilidad en el amor

El cantautor dominicano Chris Lebrón, conocido por su talento para conectar con el público a través de sus letras, presenta su nuevo sencillo “Si Preguntan Por Mí” junto al colombiano Manuel Turizo. Bajo los sellos Just In Time y Rimas, el tema ya está disponible en plataformas digitales y promete ser otro éxito en su trayectoria. La canción, que fusiona elementos de balada y música latina, explora la intensidad del amor no correspondido y las secuelas emocionales que deja.

Con una lírica que plasma el dolor de un amor fallido, Chris Lebrón expresa hasta dónde es capaz de llegar por alguien que no supo corresponderle. En versos como “Si te preguntan por mí, cuéntale cómo este amor tú arruinaste”, Lebrón refleja la vulnerabilidad y la entrega, mientras recuerda que el amor conlleva riesgos y no siempre el esfuerzo es correspondido.

Un video íntimo que refleja autenticidad y pasión

El lanzamiento de “Si Preguntan Por Mí” se acompaña de un video musical de estilo íntimo y casero. Grabado con una videocámara, el clip lleva a los espectadores al estudio, donde Chris Lebrón y Manuel Turizo colaboran en la creación del tema. Desde una llamada telefónica inicial, que da pie al encuentro en persona, hasta las sesiones en el estudio, el video captura la auténtica química y pasión entre ambos artistas.

En el proceso creativo, los sonidos de trompeta y guitarra destacan, generando un ambiente sonoro que envuelve a los oyentes en la historia de desamor. Las trompetas acentúan la melancolía, mientras los acordes de guitarra reflejan la decepción, creando una atmósfera que evoca serenatas y baladas tradicionales. Este estilo auténtico y directo, junto con el tono emotivo de la canción, fortalece la conexión entre ambos artistas y su audiencia.

Chris Lebrón, una promesa de la música latina

Este sencillo representa un paso más en la consolidación de Chris Lebrón como una voz única en la música latina. Con “Si Preguntan Por Mí”, el artista reafirma su capacidad de crear canciones sinceras y llenas de emociones. Después del lanzamiento de “Amor de los 90s” y éxitos como “Desde Mis Ojos Remix”, que obtuvo certificación de platino en RIAA y superó los 137 millones de reproducciones en Spotify, Lebrón continúa demostrando su talento y el poder de su música para conectar con el público.

Su primer álbum, en preparación, promete consolidar aún más su lugar en la industria, llevando su propuesta fresca y su habilidad para contar historias a una audiencia cada vez mayor. Billboard ya lo ha destacado como uno de los artistas latinos a seguir en 2023, y con cada lanzamiento, Chris Lebrón sigue capturando corazones con su sinceridad artística y su habilidad para reflejar las emociones más profundas.