El evento destaca la vida y obra del célebre escritor dominicano

Santo Domingo, República Dominicana – La Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2024) ha abierto sus puertas este año en un homenaje especial al reconocido escritor, poeta y ensayista dominicano Mateo Morrison. La FILSD, que lleva el lema “Los libros conectan”, ha dedicado un pabellón entero a la vida y obra de Morrison, quien es una de las figuras más influyentes de la Generación de Posguerra en la literatura dominicana.

La ministra Milagros Germán encabezó el acto de homenaje al poeta Morrison.



El evento fue inaugurado en el Museo Nacional de Historia y Geografía, con la presencia de la ministra de Cultura, Milagros Germán, quien destacó los aportes literarios y culturales de Morrison.

En un acto formal y emotivo, Morrison fue acompañado por destacadas figuras del ámbito cultural dominicano, como la directora general del Libro y la Lectura, Ángela Hernández, y el director de las Ferias del Libro, Joan Manuel Ferrer.

El evento también incluyó la participación de escritores dominicanos radicados en Estados Unidos y residentes de la comunidad de Washington Heights, invitada de honor de esta edición.

Una exposición única de la obra y vida de Morrison

El pabellón dedicado a Morrison ofrece una mirada íntima y completa a la trayectoria de este destacado autor. Los visitantes pueden admirar una colección de manuscritos, fotografías, pinturas y documentos culturales, que repasan su vida y producción literaria desde sus primeras obras hasta las más recientes.

Entre las piezas destacadas, se encuentran sus libros “Aniversario del dolor”, “Si la casa se llena de sombra”, “Difícil equilibrio” y “La tempestad del silencio”, textos que han sido traducidos a varios idiomas y que consolidan a Morrison como un referente en la poesía dominicana.

Además de sus escritos, la exposición incorpora objetos personales del autor, revelando aspectos de su vida más allá de las letras. Esta colección permite al público conocer su faceta humana, así como su devoción por el arte y su compromiso con la cultura dominicana.

La ministra Germán resaltó la importancia de este tributo, afirmando: “Gracias por haber ejercido y seguir ejerciendo en total libertad ese oficio en el que eres grande”.

La ministra Milagros Germán deja inagurado el pabellón dedicado a Mateo Morrison.



Este reconocimiento no solo subraya el legado literario de Morrison, sino también su papel en la formación de nuevas generaciones de escritores y su aporte como gestor cultural en República Dominicana.

Un legado literario y cultural para futuras generaciones

Mateo Morrison, ganador del Premio Nacional de Literatura en 2010, es una figura fundamental en la literatura dominicana. Nacido en Santo Domingo en 1946, Morrison no solo ha cultivado una extensa obra poética, sino que también ha dejado una huella significativa como editor, profesor y defensor de la identidad cultural dominicana.

Con una carrera que abarca más de cinco décadas, ha recibido múltiples distinciones tanto a nivel nacional como internacional. Morrison ha sido distinguido por su labor cultural con reconocimientos de diversas instituciones, entre ellas la Cámara de Diputados y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, que le otorgó el título de “Hijo Meritísimo”.

A través de sus poemas, novelas y ensayos, ha dado voz a las vivencias de la sociedad dominicana y ha explorado temas universales como el dolor, la esperanza y la búsqueda de la identidad. Sus obras han sido traducidas a idiomas como el chino, coreano, francés y hebreo, expandiendo el alcance de su mensaje a nivel global.

Washington Heights: La comunidad invitada de honor

En una celebración de la diáspora dominicana, la FILSD 2024 ha dedicado un segundo pabellón a la comunidad de Washington Heights, en Nueva York, conocida por ser el hogar de una gran concentración de dominicanos.

Este espacio incluye una exposición de fotografías y documentos que ilustran la vida cultural de los dominicanos en el extranjero, destacando el Instituto de Estudios Dominicanos de The City College of New York, una institución pionera en la investigación sobre la presencia y el impacto de los dominicanos en los Estados Unidos.

La titular de Cultura, Milagros Germán, enfatizó el valor de esta comunidad como “territorio cultural dominicano” en el exterior, reconociendo el esfuerzo y la resiliencia de los migrantes que han hecho de Washington Heights su segunda patria.

Para muchos de los dominicanos presentes en el acto, este pabellón representa una conexión emotiva con su tierra de origen, y un recordatorio de la identidad compartida que los une.

Actividades culturales y encuentros con autores

Los pabellones de la FILSD 2024 no solo ofrecen exposiciones visuales, sino que también invitan al público a participar en una serie de eventos interactivos. El pabellón de Washington Heights, en particular, ofrece coloquios, talleres y conferencias a cargo de académicos y autores dominicanos residentes en Estados Unidos.

Estas actividades permiten una aproximación profunda a la experiencia de la diáspora dominicana, resaltando sus logros y su influencia en la cultura dominicana contemporánea.

Asimismo, en el pabellón dedicado a Mateo Morrison se han programado charlas, firmas de libros y actividades con estudiantes, donde el propio autor compartirá anécdotas de su carrera, sus reflexiones sobre la poesía y la importancia de la literatura como herramienta de expresión social.

Esta oportunidad de interactuar directamente con un ícono literario de la República Dominicana ha sido muy bien recibida por los asistentes, en especial por los jóvenes interesados en la escritura y la gestión cultural.

Conexión entre libros, cultura y comunidad

Con esta edición de la FILSD, los organizadores buscan fortalecer el vínculo entre los dominicanos y su patrimonio literario, a la vez que celebran la influencia de la comunidad dominicana en el exterior.

Las palabras de Ángela Hernández, quien afirmó que los pabellones de Washington Heights y de Mateo Morrison son “dos páginas de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra literatura, que nos conectan con nuestra realidad”, reflejan el espíritu de esta feria.

Para los organizadores y asistentes, la FILSD 2024 representa mucho más que un evento cultural; es un espacio para celebrar, recordar y reafirmar la riqueza de la literatura dominicana.