La 67ª edición de los premios Grammy no cuenta con artistas españoles entre los nominados

La Recording Academy ha revelado las nominaciones para la próxima edición de los premios Grammy, que se celebrará el 2 de febrero de 2025. Beyoncé encabeza la lista con 11 nominaciones, consolidándose como la artista más destacada de esta edición. Sin embargo, la representación española es inexistente este año.

En la competencia por el prestigioso premio de Álbum del Año, Beyoncé está nominada con su álbum Cowboy Carter, acompañada de grandes artistas como Charlie XCX con Brat, Sabrina Carpenter con Short n' Sweet, y Taylor Swift con The Tortured Poets Department. Esta última, además, ha hecho historia al convertirse en la mujer más nominada en la categoría a lo largo de la historia de los premios, con su séptima nominación.

La categoría de Grabación del Año presenta una intensa competencia, con temas como TEXAS HOLD 'EM de Beyoncé, Espresso de Sabrina Carpenter, Birds of a Feather de Billie Eilish, y la colaboración Fortnight entre Taylor Swift y Post Malone. Una sorpresa en esta categoría es Now And Then, la canción de The Beatles creada mediante inteligencia artificial, que también compite por el galardón.

Para Canción del Año, que reconoce a los compositores, figuran éxitos como A Bar Song (Tipsy) de Shaboozey, Please Please Please de Sabrina Carpenter, Birds of a Feather de Billie Eilish y Die With A Smile de Bruno Mars y Lady Gaga, entre otros.

En la categoría de Mejor Artista Novel, algunos de los talentos emergentes nominados son Benson Boone, Sabrina Carpenter, Doechii, Khruangbin, Raye, Chappell Roan y Teddy Swims, quienes compiten por este reconocimiento a la revelación musical del año.

La música latina también tiene su espacio en esta edición, con la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino. Los nominados incluyen a Shakira con Las mujeres ya no lloran, Anitta con Funk Generation, Luis Fonsi con El viaje, Kany García con García, y Kali Uchis con Orquídeas.