Santo Domingo. En un ambiente festivo y lleno de entusiasmo, este miércoles se inauguró la segunda tienda física de la joyería Trendy Jewelry en el centro comercial Sambil Santo Domingo. Este emprendimiento, que se ha destacado por su oferta de joyas en plata 925 y accesorios en oro laminado de 18k, también presenta una gama de complementos diseñados para realzar la belleza de la mujer contemporánea.

Bajo el eslogan “Fina belleza todos los días”, Trendy Jewelry se ha comprometido a ofrecer piezas únicas y personalizadas, cuidando cada detalle para que sus clientes vivan una experiencia de compra memorable. La nueva sucursal, ubicada en el nivel Kennedy de Sambil, se une a la tienda existente en Acrópolis Business Mall, con el objetivo de atraer a un público diverso y dinámico.

La fundadora de la marca, Cinthia Lazala, expresó su alegría durante la ceremonia de inauguración, destacando el valor de la resiliencia y la reinvención en tiempos difíciles. “Mi corazón reboza de felicidad. Estoy inaugurando la segunda sucursal de mi negocio que tanto me ha enseñado que cuando pones amor, empeño y pasión en lo que haces, no renunciarás a tus sueños por más obstáculos que tengas que enfrentar”, afirmó Lazala ante un auditorio de emprendedores y amigos.

La historia de Trendy Jewelry es un testimonio de superación; nació en medio de la pandemia de coronavirus como un negocio virtual y ha logrado cosechar éxitos en un contexto desafiante. Lazala hizo un llamado a otras emprendedoras, instándolas a mantener la disciplina, la organización y la inteligencia emocional como herramientas esenciales para alcanzar sus metas. “A todas las emprendedoras que como yo se han arriesgado, les digo que permanezcan siendo trabajadoras incansables. Después de la tormenta siempre viene la calma”, enfatizó.

La colección de Trendy Jewelry está diseñada para resonar con una amplia variedad de estilos. Desde joyas ideales para mujeres jóvenes, delicadas y sencillas, hasta piezas para ejecutivas modernas y auténticas, la marca busca transmitir estética, elegancia y modernidad. Cada joya refleja la filosofía de la marca: ser una expresión del estilo y la personalidad de quien la lleva.

Durante su discurso, Lazala compartió valiosos consejos para las emprendedoras que aspiran a convertir sus metas en logros tangibles. Subrayó la importancia de elegir un negocio que apasione, definir un público objetivo y establecer objetivos claros y alcanzables. “Siempre apuesten por la calidad, eso es fundamental”, aconsejó.

La fundadora también resaltó el impacto positivo de las redes sociales en el crecimiento de Trendy Jewelry. “Las redes han sido una herramienta clave en nuestro éxito y en nuestros planes de expansión”, dijo, reconociendo la importancia de estas plataformas en el mundo actual.

Ubicada en el nivel Kennedy de Sambil, la nueva tienda abrirá sus puertas de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. y los domingos y días feriados de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. Con esta inauguración, Trendy Jewelry no solo refuerza su presencia en el mercado dominicano, sino que también se establece como un faro de inspiración para aquellas mujeres que buscan abrirse camino en el mundo empresarial.

El acto de inauguración de Trendy Jewelry no solo celebró la apertura de una nueva tienda, sino también el espíritu emprendedor de quienes, como Cinthia Lazala, ven en la adversidad una oportunidad para brillar y para empoderar a otras mujeres a seguir sus sueños.