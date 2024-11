La cantautora presentará su repertorio el 19 de diciembre

Santo Domingo. – La destacada cantautora dominicana Lee Burgos regresa al país para ofrecer un concierto especial en Casa de Teatro el próximo 19 de diciembre.

Lee Burgos.

Tras su aclamada participación en el musical neoyorquino I Like It Like That, bajo la dirección de Waddys Jáquez, Lee Burgos continúa cosechando éxitos en una carrera que se ha expandido notablemente durante este año.

En este concierto en Casa de Teatro, Burgos subirá al escenario con banda completa, interpretando un repertorio de canciones originales. La artista, emocionada por el evento, compartió que ha elegido Casa de Teatro por su significado en la cultura dominicana y por ser un espacio donde han surgido y crecido algunos de los más grandes talentos del país.

“Escogí a Casa de Teatro como punto de partida en mi tierra, para realizar este concierto en solitario, desde mi origen, como una forma de andar descalza en este suelo, tocando su belleza y entregando lo que tengo, que son mis canciones”, expresó Lee con evidente entusiasmo.

Músicos destacados en escena

Para esta presentación, Lee estará acompañada de un grupo de músicos de alto nivel que aportarán su talento a cada interpretación.

La banda estará dirigida por Henry Burgos, quien se encargará del piano, mientras que Leroy “Lefty” Thompson estará en la batería y Ernesto “Netico” Núñez en el bajo, conformando un equipo que traerá un sonido vibrante y auténtico. Estos músicos, algunos de los cuales residen en Nueva York, acompañarán a Lee en una noche que promete ser inolvidable.

La presentación, programada para las 8:00 p. m., contará con el apoyo de importantes colaboradores, entre ellos Pink Clouds y Mecha Radio, con la conducción del reconocido Oliver Santos.

Estreno de nuevo disco tras el concierto

Luego de esta actuación en Casa de Teatro, Lee Burgos lanzará su nuevo disco en todas las plataformas digitales, ofreciendo a sus seguidores la oportunidad de escuchar su más reciente trabajo. Este álbum promete capturar la esencia artística de Lee y marca un hito en su carrera, especialmente después de un año colmado de presentaciones exitosas.

Un año de éxitos para Lee Burgos

Lee Burgos ha tenido un 2024 lleno de logros. Además de interpretar el papel de Paula en I Like It Like That, donde recibió ovaciones de pie en cada función, ha sido invitada a participar en el concierto La Gran Gala, junto a