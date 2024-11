Autoridades y líderes políticos con llamados a votar en paz ante comicios decisivos

Nueva York.- Las elecciones presidenciales de Estados Unidos han comenzado con un ambiente cargado de tensión y expectativa. Las autoridades electorales y figuras políticas de alto perfil han hecho llamados enfáticos a la calma ya una participación pacífica, instando a los votados a ignorar las teorías de la conspiración que amenazan con empañar el proceso democrático.

Donald Trump y Kamala Harris.

En los llamados "swing States" o estados bisagra, donde el resultado es especialmente impredecible y crucial, las autoridades han subrayado la importancia de mantener la integridad del voto. Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia y miembro del Partido Republicano, declaró con firmeza: "Aquí, en Georgia, es fácil votar y difícil engañar. Nuestro sistema está preparado". Sus palabras buscan infundir confianza en un electorado que aún recuerda las acusaciones infundadas de fraude en las elecciones pasadas.

Hace cuatro años, Georgia fue escenario de controversias cuando el expresidente y actual candidato republicano, Donald Trump, difundió información falsa sobre supuestas irregularidades electorales tras perder por un estrecho margen. Este año, el fantasma de las teorías conspirativas vuelve a aparecer, con varios republicanos asegurando que la votación será "fraudulenta". Trump ha reiterado que los demócratas "robarán las elecciones", intentando convencer a sus seguidores de que los resultados no serán legítimos si no le favorecen.

En contraste, el expresidente Barack Obama ha tomado un papel activo en la campaña, lanzando un video en el que anima a los demócratas a acudir masivamente a las urnas.

"Amigos, estas elecciones van a estar reñidas. En algunos estados, sólo un puñado de votos en cada distrito electoral podría decidir el ganador", advierte Obama. Su mensaje no sólo busca motivar a los votantes sino también movilizar a aquellos que aún están indecisos.

"Hay que salir a votar. Así que díselo a tu familia, habla con tus vecinos, haz un plan, ve a las urnas con tus amigos y vota. Vota por Kamala Harris y Tim Walz", exhortó el exmandatario. El llamado de Obama cobra especial relevancia en una jornada donde la participación ciudadana podría ser determinante para el resultado final.

Las encuestas reflejan una carrera ajustada entre Kamala Harris y Donald Trump, especialmente en los estados bisagra que podrían inclinar la balanza. Los primeros resultados se esperan para la noche, y los medios actualizarán sus proyecciones conforme avance el conteo, pintando el mapa electoral de rojo o azul hasta que uno de los candidatos alcance los 270 votos del Colegio Electoral necesarios para la victoria.

Trump declara el día como "el más importante en la historia de EEUU"

Por su parte, Donald Trump ha mantenido un discurso incendiario desde la apertura de los colegios electorales. "Este será el día más importante en la historia de EEUU", afirmó en una publicación en sus redes sociales. El expresidente hizo un llamado a los republicanos republicanos para que acudan a las urnas, advirtiendo sobre intentos de los "demócratas comunistas radicales" de desmotivar a su base electoral.

"El entusiasmo de los votantes está por las nubes porque la gente quiere hacer que Estados Unidos sea grande otra vez. Esto significa que las colas serán largas. Necesito que entregues tu voto sin importar el tiempo que tardes. ¡Quédate en la fila!" , dijo Trump. Su mensaje busca contrarrestar cualquier deseo que pueda surgir ante las filas largas y posibles obstáculos en los centros de votación.

Trump aspira a un segundo mandato no consecutivo después de no lograr la reelección en 2020 frente a Joe Biden. En esta ocasión, se enfrenta a Kamala Harris, actual vicepresidenta, quien se postula como la candidata demócrata tras la decisión de Biden de no buscar un segundo término en medio de presiones dentro de su propio partido.

El optimismo de Vance, compañero de fórmula de Trump

El senador JD Vance, compañero de fórmula de Trump y candidato a la Vicepresidencia, emitió su voto en Cincinnati mostrando confianza en el desenlace electoral. "Tengo buenas sensaciones con esta carrera", comentó a los medios a las puertas del colegio electoral, acompañado de su esposa e hijos. Vance destacó la importancia de participar en "una de las grandes tradiciones de la democracia estadounidense".

Trump eligió a Vance, senador por Ohio desde enero de 2023, como su compañero de fórmula en julio. Vance es conocido por su perfil populista y por su libro "Hillbilly Elegy", que retrata la vida de la clase trabajadora blanca en Estados Unidos. Sin embargo, su candidatura no ha estado exenta de polémicas, incluyendo declaraciones pasadas en las que se burlaba de mujeres sin hijos.

Un país dividido y expectante.

La atmósfera en Estados Unidos es de alta tensión y polarización. Las calles y las redes sociales reflejan un país dividido, donde ambos lados del espectro político se acusan mutuamente de amenazar la democracia. Las autoridades electorales y los líderes políticos están conscientes de este clima y han hecho un esfuerzo conjunto para promover una participación pacífica y ordenada.

Los ciudadanos estadounidenses han tenido la opción de votar anticipadamente, y se espera que la participación total sea alta. La pandemia ya no es un factor tan determinante como en las elecciones anteriores, pero los desafíos logísticos y las preocupaciones sobre la seguridad del voto siguen presentes.

Con los primeros resultados por conocerse, el mundo observa atentamente el desarrollo de estas elecciones que no sólo definirán el rumbo de Estados Unidos en los próximos cuatro años, sino que también tendrán un impacto significativo en la política global.