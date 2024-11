La Miss Panamá 2024 pide respeto y desmiente rumores

La representante panameña en Miss Universo 2024, Italy Mora, rompió el silencio tras su inesperada expulsión del certamen, actualmente celebrado en México. En un mensaje dirigido a sus seguidores, la joven de 19 años ofreció su versión de los hechos y criticó la severidad con la que actuó la directiva de Miss Universo en su contra. Mora buscó esclarecer su salida, rechazando los rumores y expresando el profundo impacto emocional de esta experiencia.

Un malentendido que desencadenó la controversia

El incidente, según explicó Mora, ocurrió el viernes, mientras se preparaba para la gala de “Noche de Catrinas”, un evento que honra el Día de los Muertos y marca uno de los momentos más esperados del certamen.

La joven declaró que el supuesto incumplimiento que motivó su exclusión fue una breve salida de su habitación para retocar su maquillaje y recoger objetos personales. “Confié y seguí indicaciones sin medir las consecuencias”, afirmó en un comunicado escrito, en el que también pidió comprensión y respeto en estos momentos difíciles.

Mora se mostró consternada al explicar que esta salida inesperada, que consideraba inofensiva, fue interpretada como una violación de las reglas del certamen.

“Es una situación difícil de asimilar en lo emocional, especialmente por el tiempo, esfuerzo y recursos invertidos en mi preparación para representar a mi país”, confesó la joven. Sus palabras denotan la frustración y el desconcierto que siente tras meses de ardua preparación y sacrificio.

Respuesta ante rumores y apoyo del público

La salida de Italy Mora no solo fue un golpe para su carrera y sus aspiraciones, sino que también desató una ola de rumores en redes sociales y en algunos medios. En particular, algunos informaron que la expulsión se debió a un altercado físico con su compañera de cuarto, Celinee Santos, Miss República Dominicana. Ante estos señalamientos, Mora fue contundente: pidió que no se difunda información falsa y solicitó privacidad mientras atraviesa este momento delicado.

César Anel Rodríguez, presidente de la franquicia nacional de Panamá, también intervino para desmentir el rumor de la pelea. En una entrevista con el diario Primera Hora, Rodríguez reiteró que las acusaciones de agresión son completamente infundadas. Con ello, tanto la organización como la propia Mora intentaron proteger la imagen de la joven y evitar que los rumores empañen aún más su participación en el certamen.

Mensaje final de gratitud y reflexión

En su comunicado, Mora no solo buscó aclarar la situación, sino que también se dirigió a los panameños que la apoyaron en su camino a Miss Universo. “Agradezco de corazón el apoyo y el cariño recibido”, expresó, reafirmando su gratitud hacia todos los que confiaron en ella.

La modelo aprovechó el mensaje para despedirse de sus seguidores con palabras de aliento, reafirmando que, aunque su viaje hacia el certamen fue interrumpido, su compromiso con representar a Panamá siempre será motivo de orgullo.

Esta situación, aunque amarga, también pone en perspectiva la complejidad de las normas y la presión que enfrentan las candidatas de Miss Universo. Para Mora, su expulsión representa un desenlace inesperado y difícil, pero también una lección sobre los desafíos y la exposición que conlleva la participación en un certamen de este calibre.