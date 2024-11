El festival destaca el cine latino y la diáspora en EE. UU.

Este noviembre, Nueva York se convierte nuevamente en el epicentro del cine latino con la celebración del 20.º aniversario de CortoCircuito Latino ShortFest.

Del 6 al 8 de noviembre, el festival reunirá una selección cuidadosamente curada de cortometrajes de América Latina, España y comunidades latinas en Estados Unidos, consolidándose como una plataforma única de proyección cultural y artística. Con entrada gratuita, las proyecciones tendrán lugar en el Instituto Cervantes NY y el Espacio de Culturas @KJCC de NYU, acercando al público a narrativas impactantes, audaces y comprometidas socialmente.

CortoCircuito: dos décadas de voces diversas

A lo largo de sus 20 años, CortoCircuito se ha consolidado como un festival pionero en la ciudad, enfocándose en historias que desafían las normas sociales y abordan complejidades culturales. Diana Vargas, cofundadora y directora del festival, expresó con emoción:

“Nuestro compromiso siempre ha sido construir una audiencia que no solo busque entretenimiento, sino también narrativas que inviten a la reflexión y conexión. En cada edición, buscamos elevar historias que derriban barreras y resuenan profundamente en la audiencia”.

Este festival es único en Nueva York, no solo por su especialización en cortometrajes de origen latino, sino por su accesibilidad y gratuidad, lo que permite a diversos públicos experimentar y apreciar la riqueza cultural del cine en español y portugués, con subtítulos en inglés para una experiencia inclusiva.

Una programación con temas universales y actuales

El programa de este año destaca por su diversidad temática y geográfica. Desde la apertura el 6 de noviembre, los espectadores podrán disfrutar de “Y el ganador es…”, una colección de cortos premiados en festivales internacionales, como To Bird or Not to Bird de España, y Jíbaro de Cuba, hasta obras de Estados Unidos como Bogotá Story, que exploran el cruce cultural de la diáspora latina.

El segundo día se enfocará en “El lado peculiar de la vida”, con cortometrajes que abordan desde una mirada femenina temas tan cruciales como la migración y la inclusión, con títulos de México, Chile y España. Seguido de esto, “La vida y sus personajes” muestra una selección de filmes centrados en la coexistencia y diversidad, provenientes de Chile, Colombia y Brasil.

Latinos en la Casa: homenaje a cineastas en EE. UU.

El festival culminará el 8 de noviembre con “Latinos en la Casa”, un tributo a cineastas latinos radicados en Estados Unidos. Este programa especial contará con directores invitados para una sesión de preguntas y respuestas, acercando al público a las historias detrás de cada obra. Destacan cortos como Your Own Boss (España-EE. UU.) y Carpeteo (EE. UU.-Puerto Rico), que reflejan la experiencia y el talento latino en el cine estadounidense.

Un legado cultural en constante evolución

CortoCircuito ha sido un referente en la exhibición de cortometrajes latinos, ofreciendo cada año historias que rara vez alcanzan la distribución comercial. Este festival ha creado una comunidad fiel y apasionada por el cine que conecta, cuestiona y enriquece. Al celebrar su vigésimo aniversario, CortoCircuito reafirma su compromiso de promover un cine auténtico y valiente, que aborde las realidades y sueños de la comunidad latina.

Información clave del evento:

• Cuándo: 6 a 8 de noviembre de 2024

• Dónde: Instituto Cervantes NY (6 y 7 de noviembre) y Espacio de Culturas @KJCC de NYU (8 de noviembre)

• Entrada: Gratuita y abierta al público

• Para más información: www.cortocircuito.us

