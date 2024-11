Pero siempre elijo el bien.

Ahora que uno puede percibirse cualquier cosa, aunque obviamente no sea verdad, en ocasiones me percibo como judío, pero de los buenos que están en todo el mundo horrorizados viendo las acciones de Biden y Netanyahu.

Otro día me percibo palestino, de los que no son terroristas, que son los más, que lo único que queremos es la paz y que Israel no cometa un genocidio con total impunidad.

Me puedo percibir de muchas maneras: hasta católico, protestante, evangélico, metodista, sintoísta, chiita, ateo, mormón, adventista de los Santos de los Últimos Días, de las iglesias que monta cualquier dominicano, de la de Pare de Sufrir, budista, ortodoxo, católico parmeniano y un largo etcétera que no tiene final. Siempre hay algo en común en estas percepciones: está claro lo que está bien y lo que está mal.

No importa cómo me levante ese día; siendo judío pienso que lo de Gaza está mal. Sin que me perciba palestino detesto todo lo que hace Hamás. Aunque me levante protestante, para mí lo que hace EE.UU. está mal.

Mis múltiples percepciones no me quitan la humanidad y no me digan que no había otro camino porque siempre lo hay.

A todos los que se perciben como buenos ciudadanos del mundo recuerden que Medio Oriente no es Vietnam donde asesinaron inocentes y ni siquiera pidieron perdón.

Todo el mundo está en riesgo por la prepotencia de Israel, el imperialismo americano y el terrorismo de Hamás.

Por que los Musulmanes nos las cobrarán y sin piedad.

