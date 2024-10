Destacan que el proceso electoral interno resultó en la unidad y liderazgo y mezcla de experiencia y juventud

Santo Domingo.-El expresidente Danilo Medina reafirmó el compromiso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con una política transparente y ordenada, celebrando el ejemplar proceso electoral que consolidó a Johnny Pujols como Secretario General y lo ratificó a él en la presidencia del partido.

“Este proceso ejemplar demuestra cómo el PLD sigue fortaleciéndose para representar la voluntad de nuestra gente”, expresó Medina a través de la red social X (anterior Twitter), destacando la dedicación de la militancia en el X Congreso Reinaldo Pared Pérez.

Medina valoró el esfuerzo y la participación activa del Comité Central en todas las etapas del congreso y resaltó el impecable trabajo de la Comisión Organizadora en la gestión de las

elecciones internas, calificándolas como un "logro democrático" que da solidez al PLD.

Jaime David Fernandez

En un llamado a la militancia, enfatizó la importancia de trabajar con unidad y compromiso para asegurar que el partido continúe siendo el motor de transformación para el bienestar social y las causas nacionales.

Jaime David Fernández: La mezcla de experiencia y juventud

Jaime David Fernández Mirabal, miembro del Comité Político del PLD, elogió la combinación de “lo mejor de lo viejo y lo bueno de lo nuevo” en la reciente elección de líderes del partido, subrayando que esta fórmula asegura un futuro sólido para la organización.

En entrevista para el programa El Despertador, Fernández Mirabal describió el proceso como una auténtica “fiesta democrática” que reafirma la capacidad del partido para reinventarse.

Reconociendo los desafíos externos que afectaron la votación del PLD en elecciones pasadas, Fernández Mirabal explicó que el pueblo dominicano observa y compara, recordando que el PLD dejó un legado de crecimiento, estabilidad y servicios eficientes.

“Recuérdese que aquí todo lo que se ha hecho es una campaña grande no para decir que en 20 años de gobierno del PLD no hubo crecimiento económico ni estabilidad, paz social, respeto a los derechos humanos, no, todos éramos ladrones, los buenos se fueron a otro partido y los angelitos están gobernando el presupuesto grande que ha tenido el país”, explicó el ex vicepresidente de la República.

Comparó que el pueblo tiene la capacidad de revertir esos resultados porque está viendo y comparando las dos gestiones de gobierno. “El pueblo está viendo que el PLD dejó un país alumbrado, que no había problemas para sacar un pasaporte o un permiso de Migración y el deterioro de una gran cantidad de servicios”.

Además, cuestionó el manejo actual del gasto público y la retirada de la propuesta de reforma fiscal por el Gobierno, sugiriendo que es una gestión caracterizada por un gasto elevado y baja inversión.