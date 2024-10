Buscan proteger derechos de autor y ofrecer nuevas experiencias creativas

MADRID, 29 oct. – Universal Music Group (UMG) ha anunciado una alianza estratégica con Klay Vision para desarrollar una herramienta de inteligencia artificial generativa (GenAI) orientada a la creación musical, garantizando la protección de los derechos de autor y promoviendo el uso ético de esta tecnología en la industria.

Ambas empresas han resaltado la importancia de impulsar experiencias creativas innovadoras, ofreciendo a los artistas y titulares de derechos nuevas oportunidades de monetización. Como parte de esta colaboración, se lanzará próximamente un modelo avanzado denominado KLayMM, diseñado para transformar la creación musical con un enfoque intuitivo y revolucionario.

Según informaron en un comunicado, el objetivo central de este modelo es "minimizar las amenazas a los creadores humanos" y fomentar un ecosistema de IA que respete los derechos de imagen, nombre y propiedad intelectual de los artistas. UMG y Klay Vision también han destacado que la herramienta no competirá con los catálogos tradicionales, sino que complementará las plataformas existentes con experiencias de contenido impulsadas por IA.

Un ecosistema centrado en la atribución precisa

Klay Vision trabaja en el desarrollo de un ecosistema global que no solo albergará contenido basado en inteligencia artificial, sino que también garantizará la correcta atribución de créditos para proteger el trabajo de los creadores originales. Este esfuerzo es consistente con los principios que UMG ya había demostrado en su colaboración previa con Google, donde buscaban crear música con IA compensando a los compositores y artistas por sus derechos.

El año pasado, esta alianza con Google fue revelada por Financial Times, aunque se aclaró que el desarrollo de esa herramienta no sería inmediato. Desde entonces, no se habían presentado avances concretos hasta este nuevo acuerdo con Klay Vision.

Este enfoque ético de la IA llega en un contexto donde las grandes discográficas han mostrado preocupación por el uso indebido de esta tecnología. En agosto del año pasado, Universal, junto a Sony Music Entertainment y Warner Records, presentaron una demanda en nombre de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA) contra las empresas Suno y Udio, acusándolas de entrenar sus modelos con canciones protegidas por derechos de autor sin autorización.

La nueva alianza con Klay Vision marca un paso significativo en la integración de la IA en la industria musical, permitiendo el avance de la tecnología sin comprometer la creatividad humana. (Portaltic/EP)