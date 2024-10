La actriz dominicana revela sus luchas y éxitos en Hollywood

Santo Domingo.- Zoe Saldaña, la reconocida actriz de origen dominicano, ha emergido como una de las figuras más prominentes del cine mundial, a pesar de enfrentar desafíos personales significativos. En una reciente entrevista con Variety, Saldaña confesó que sufre de dislexia y ansiedad, condiciones que, en el pasado, le impidieron aceptar papeles que requerían memorizar diálogos extensos. Sin embargo, su talento y determinación la han llevado a alcanzar logros sobresalientes en la industria cinematográfica.

“Los desafíos que he tenido tienen que ver con mi capacidad de aprendizaje”, declaró Saldaña, quien ha enfrentado obstáculos en su carrera debido a su condición.

“Tengo dislexia y ansiedad, lo que me ha impedido realmente conseguir papeles, muchos papeles, que sé que podría haber interpretado”.

Esta revelación pone de manifiesto la realidad de muchas personas que luchan contra trastornos de aprendizaje, y cómo esto puede afectar su vida profesional y personal.

Uno de los ejemplos más notorios de su lucha fue la oportunidad de protagonizar la serie militar “Special Ops: Lioness”, escrita por Taylor Sheridan. Saldaña inicialmente rechazó el papel por la presión de memorizar un gran número de diálogos. Sin embargo, cuando finalmente decidió aceptar el reto, implementó estrategias efectivas para superar su ansiedad. “Solicité mis guiones con semanas de antelación y contraté a un lector de líneas para que los analizara conmigo un par de horas cada día por Zoom”, explicó.

La actriz comparte que esta preparación le permitió conectar con su personaje de una manera única. “Memorizaba, memorizaba, memorizaba, y cuando llegaba la escena, era una extensión de lo que yo era, como el ballet”, recordó.

Su capacidad para relacionar la actuación con el arte del ballet le ayudó a visualizar sus diálogos de una forma más natural y fluida. “En el momento en que mi cerebro se dio cuenta de que las palabras son como un plié en un pas de deux, pensé: ‘Oh, un grand jeté es como un monólogo de Taylor Sheridan’”, reflexionó.

Zoe Saldaña también destacó que estar “120% preparada” no solo le ha servido para enfrentar sus miedos, sino que ha sido un antídoto para su ansiedad.

“Siempre hay un elemento de sorpresa que debes dejar pasar porque pueden pasar muchas cosas la mañana del día”, añadió. Este enfoque proactivo le ha permitido manejar mejor sus emociones y encontrar un equilibrio entre la preparación y la espontaneidad que la actuación requiere.

Con una trayectoria que incluye ser la primera actriz en protagonizar cuatro películas que han recaudado más de 2.000 millones de dólares, Saldaña ha dejado su huella en la industria. Su recaudación total en taquilla supera los 14.000 millones de dólares, un testimonio de su impacto en el cine.

Sin embargo, el éxito no ha venido sin sus propios sacrificios. La estrella de Hollywood admitió que su reconocimiento mundial ha creado una especie de escudo, limitando su disposición a aceptar papeles riesgosos, como el que interpretó en “Emilia Pérez”.

Aunque ha logrado un notable éxito, Saldaña reveló que no ha hecho audiciones en mucho tiempo, lo cual ha sido un alivio, ya que la ansiedad que siente a menudo complicaba ese proceso. “No importaba si trabajaba muy duro, me auto saboteaba. Mi cabeza no dejaba de pensar en ella”, confesó.

Zoe Saldaña es un ejemplo inspirador de cómo enfrentar y superar desafíos personales. Su historia resuena con muchos que luchan con condiciones similares, y su éxito en Hollywood es una prueba de que, con determinación y las estrategias adecuadas, se pueden alcanzar grandes metas.