Tras superar crisis personal, relanza su música con Sony Music

Santo Domingo.- Alejandro Sanz, el icónico cantautor madrileño, ha encontrado un nuevo rumbo en su vida y carrera después de atravesar una profunda crisis emocional en 2023. El intérprete de éxitos como “Amiga mía” y “Mi persona favorita” ha revelado en una reciente entrevista con BBC Mundo cómo logró superar esos momentos oscuros para redescubrir su pasión por la música.

Alejandro Sanz.

En mayo de 2023, Sanz sorprendió a sus seguidores al hacer pública su lucha con problemas de salud mental. “No estoy bien. No sé si sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, expresó en un mensaje en redes sociales, generando una avalancha de apoyo y preocupación. Aquel momento coincidió con su separación de la artista cubana Rachel Valdés, aumentando la presión sobre el cantante en plena gira promocional de su álbum “Sanz” (2021).

Ahora, un año después, Sanz asegura haber recuperado su estabilidad emocional. “Rodearme de las personas correctas fue esencial”, compartió durante la entrevista. También resaltó la importancia de la terapia y de reconectar con la música como herramienta para procesar su dolor.

Nuevo disco, nueva disquera y un sencillo revelador

El cambio más significativo en esta nueva etapa de Sanz es su alianza con Sony Music, tras finalizar su relación profesional con Universal. Bajo este nuevo sello, el artista se prepara para lanzar un disco que, según él, refleja su proceso de sanación. El primer adelanto de esta producción es el sencillo “Palmeras en el Jardín”, una balada íntima que alude a su separación de Valdés.

En la letra, Sanz expresa con claridad el desarraigo emocional que sintió en la relación:

“Le di la vuelta a mi mundo / Pa’ que pareciera a ti / Pero por más palmeras que plantemos en el jardín / Esto jamás será La Habana, yo siempre seré Madrid.”

El videoclip del tema, dirigido por René Pérez (Residente), refuerza la narrativa visual de esta nueva fase artística, donde la vulnerabilidad es protagonista.

“La música es mi forma de expulsar el dolor”

Durante la entrevista, Sanz confesó que el proceso creativo de este disco ha sido un renacer para él. “Han sido dos años de preparación, de reencontrarme con personas que me inspiran y me devuelven la ilusión por crear. Estaba perdiendo la motivación, pero la música volvió a ser una explosión de primaveras para mí”, comentó.

El cantautor asegura que su nuevo disco es un proyecto auténtico y honesto. Para él, la música no tiene sentido si no es un reflejo personal. “Cuando escribí ‘Palmeras en el Jardín’, no podía evitar ser directo. Sentí que debía soltar todo y transformarlo en canción.”

Con esta renovada energía, Alejandro Sanz promete ofrecer a sus seguidores una etapa musical más cercana, sincera y llena de pasión, consolidando su retorno a los escenarios con la ilusión intacta. Lea la historia completa en BBC Mundo