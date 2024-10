El evento se enfocará en desafíos de la democracia latinoamericana

Santo Domingo, 23 de octubre de 2024 – El presidente del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), Víctor -Ito- Bisonó, anunció la celebración de la séptima edición del Encuentro Regional del CAPP, programada para el 7 de noviembre de 2024 en el prestigioso JW Marriott Hotel – World Trade Center en Santo Domingo, República Dominicana. Este evento, que se ha consolidado como un referente en la discusión política de la región, cuenta con la colaboración del Grupo Libertad y Democracia, coordinado por el expresidente colombiano Iván Duque, y la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), presidida por el destacado Nobel de Literatura y reciente nacionalizado dominicano, Mario Vargas Llosa.

El Encuentro Regional se inscribe en la conmemoración del décimo séptimo aniversario del CAPP, una organización comprometida con la generación de propuestas que van más allá de la política partidaria. En estos 17 años, el CAPP ha capacitado a más de 3,500 personas provenientes de diversas áreas, incluyendo la academia, la sociedad civil, el sector privado y distintos partidos políticos, fortaleciendo así la participación ciudadana en el ámbito político.

Temáticas centrales del encuentro

La agenda del Encuentro Regional está diseñada para abordar los desafíos contemporáneos que enfrenta la política, la economía y la sociedad en América Latina. A través de paneles temáticos y la participación de destacados expresidentes, empresarios y académicos, el evento busca fomentar el intercambio de ideas y generar propuestas concretas para mejorar la calidad de la política y fortalecer las instituciones democráticas en la región.

El programa iniciará a las 8:00 a.m. con el registro y un café de bienvenida. La ceremonia de apertura, que tendrá lugar de 9:00 a.m. a 9:30 a.m., contará con la participación del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, junto a Bisonó e Iván Duque, quienes ofrecerán sus palabras de bienvenida.

El primer panel, titulado "Democracia y Gobernanza en el Siglo XXI", se desarrollará de 9:30 a.m. a 10:45 a.m. Este espacio contará con la presencia de figuras como Mauricio Macri (Argentina), Mariano Rajoy (España) y Guillermo Lasso (Ecuador), moderados por Carlos Diaz-Rosillo del Adam Smith Center for Economic Freedom.

Tras una breve pausa, el segundo panel abordará "Integración Económica y Cooperación Regional" de 11:05 a.m. a 12:20 p.m., con panelistas de la talla de Felipe Calderón (México), Luis Fortuño (Puerto Rico) y Mario Abdo (Paraguay), moderados por Álvaro Vargas Llosa de la Fundación Internacional para la Libertad. Finalmente, de 12:20 p.m. a 1:20 p.m., el tercer panel discutirá "Innovación y Desarrollo: El Rol del Sector Privado", que contará con la participación de Jamil Mahuad (Ecuador), Jorge -Tuto- Quiroga (Bolivia) e Iván Duque, con Magdalena Piñera, CEO de la Fundación Presidente Sebastián Piñera, como moderadora.

Participación abierta y gratuita

Ito Bisonó extiende una cordial invitación a los jóvenes de todos los partidos políticos para que se sumen a este encuentro, que será gratuito pero requerirá registro previo. Los interesados pueden encontrar más información y registrarse a través de las redes sociales del CAPP en Instagram y X (anteriormente Twitter) bajo el usuario @Cappenlinea.

Este evento no solo promete ser un espacio de debate constructivo, sino también un lugar de reflexión que contribuirá a la formulación de propuestas que permitan a América Latina enfrentar los retos contemporáneos desde una perspectiva democrática y de desarrollo sostenible.

Sobre el Grupo Libertad y Democracia

El Grupo Libertad y Democracia se dedica a promover los principios de la democracia, el Estado de derecho y las libertades fundamentales en América Latina. Este grupo está compuesto por líderes políticos, ex jefes de Estado y de Gobiernos iberoamericanos, así como académicos y ciudadanos comprometidos con la democracia.

Sobre el Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP)

Fundado y presidido por Víctor -Ito- Bisonó, el CAPP es una organización sin fines de lucro que busca contribuir al desarrollo de políticas públicas efectivas en la República Dominicana y la región. Su enfoque en la formación y capacitación de ciudadanos refuerza su compromiso con una democracia más participativa y sostenible.

Con este Encuentro Regional, el CAPP reafirma su papel como un actor clave en la promoción del diálogo y el análisis crítico sobre los desafíos que enfrenta la región, buscando siempre nuevas formas de fortalecer las instituciones democráticas y promover el bienestar social.