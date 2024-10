La comunidad exige justicia tras la venta irregular de terrenos.

SANTO DOMINGO ESTE. El Comité de Lucha por la Defensa de Los Tres Brazos ha elevado un ferviente llamado al presidente Luis Abinader para que entregue los títulos de propiedad a las familias afectadas por la venta irregular de terrenos perpetrada por la empresa Titulatec, S.R.L. Esta situación se agravó tras la reciente sentencia de la Tercera Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, que declaró la operación como irregular.

Milcíades Gerardo, vocero de la organización comunitaria, enfatizó que los residentes de este sector han estado luchando durante años para que se les devuelvan y se respeten sus derechos. “Es hora de que, después de esta sentencia, el Gobierno visite la comunidad, instale una oficina y comience el proceso de titulación para los moradores”, instó.

Gerardo celebró el reconocimiento de los derechos de los habitantes de Los Tres Brazos, quienes han sido víctimas de una venta irregular de terrenos realizada por funcionarios del Estado, incluido Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE).

“No se puede jugar con los sectores populares ni con el sacrificio que tantos hombres y mujeres han hecho por un techo digno”, declaró con firmeza.

El dirigente comunitario reiteró su demanda a Abinader para que cumpla con las promesas de otorgar los títulos de propiedad, mientras la comunidad se mantiene alerta ante la posibilidad de que Titulatec apela la sentencia a su favor.

“Estamos regocijados con esta sentencia ejemplarizadora para Los Tres Brazos”, proclamó Gerardo. ¡Es tiempo de justicia!

La sentencia

En el dispositivo de la Sentencia No. 0313-2024-S-00140, Tercera Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional declara “la nulidad parcial del acuerdo marco para compraventa de inmuebles de fecha 25 de febrero del año 2010, suscrito entre la Fabrica Dominicana de Cemento, C. por A., la Sociedad Comercial Dominicana Industrial de Calzados, C. por A., debidamente representadas por la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), representada por el Ing. Leoncio Almánzar Objio, e Inversiones Fernández Parache & Asociados, S.R.L. (INFEPA), debidamente representada por su Presidente, señor Domingo Gerardo Lebrón, con firmas legalizadas por la Licda. Wendie Elisse Hernández Arango, Notaria Público de los del Número del Distrito Nacional.

También, declaró nulo y sin ningún valor jurídico, el addendum de acuerdo marco regulatorio para compra venta de inmueble entre Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) e Inversiones Fernández Parache & Asociados, S. A., (INFEPA) de fecha 18 de junio del 2010, entre la Sociedad Comercial Dominicana Industrial de Calzados, C. por A., empresas pertenecientes y representada por Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), representada por el Ing. Leoncio Almánzar Objio, Inversiones Fernández Parache & Asociados, S.R.L. (INFEPA), debidamente representada por su Presidente, señor Domingo Gerardo Lebrón, con firmas legalizadas por la Licda. Wendie Elisse Hernández Arango, Notaria Público de los del Número del Distrito Nacional.

De igual manera, declara nulo y sin ningún valor jurídico el Contrato de Compraventa bajo Firma Privada de fecha 13 de abril del 2010 suscrito entre la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) representada por el Ing. Leoncio Almánzar Objio e Inversiones Fernández Parache y Asociados S.A.

La Sentencia fue firmada digitalmente, en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil veinticuatro (2024), por Jelbin Nodir Koury Lorenzo, Juez de la Tercera Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, y por Joan Alexander Mendoza Quezada, secretario de la Tercera Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original.