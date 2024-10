El contraste de dos países por instalar energía limpia ante la crisis climática

La India está revolucionando su matriz energética con la instalación masiva de paneles solares en los techos de 10 millones de hogares, mientras que en República Dominicana un proyecto similar quedó congelado por burocracia y sabotajes, denuncia la coalición RD 100% Renovable.

La coalición recuerda que en el 2022, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas, presentó un plan que habría instalado paneles en 180 mil hogares, generando 600 megavatios en tres años. Sin embargo, este proyecto fue enterrado por el Gabinete Eléctrico, sin explicación alguna.

En contraste, informa que en el programa solar de India, "PM Surya Ghan Yojana", ha sido un éxito rotundo. Con un costo de 892 millones de dólares, en sus primeros meses ya ha añadido 1.8 gigavatios con 385 mil instalaciones.

¿Por qué en República Dominicana se frena un proyecto tan crucial mientras otros países prosperan con el mismo enfoque? Se pregunta la coalición RD 100% Renovable.

El gobierno indio eliminó las trabas impuestas por las distribuidoras eléctricas, facilitó financiamiento privado y público, y redujo el costo de los paneles.

Para hacer la denuncia la coalición se apoya en la información la ofrece el boletín del prestigioso Institute for Energy Economics and Financial Analysis, IEEFA, de los Estados Unidos de América, EUA, de este mes de octubre, bajo el título la revolución de la energía solar en los tejados de la India recibe un oportuno impulso del PM Surya Ghan Yojana, que así se llama el programa de instalación masiva de paneles solares en la India.

Explica que el Gobierno de la India ha emprendido este programa con el objetivo de alcanzar la independencia energética y garantizar la seguridad energética del país. Posee el propósito de reducir la dependencia de los combustibles fósiles como el carbón, los derivados del petróleo y el gas natural, ante la actual coyuntura internacional y la crisis climática.

Los puntos clave que cita la coalición son los siguientes:

Situación en la India

El proyecto "PM Surya Ghan Yojana" en India tiene una meta ambiciosa de instalar 30 gigavatios (GW) de capacidad solar en techos. Este programa está en pleno auge, con 385 mil instalaciones y 1.8 gigavatios de nueva capacidad en tan solo los primeros meses.

Se están invirtiendo 892 millones de dólares para instalar paneles solares, lo que busca garantizar la independencia energética de India y reducir su dependencia de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo.

Situación en la República Dominicana

En RD, la coalición "RD 100% Renovable" junto con el Ministerio de Energía y Minas, había diseñado un plan para instalar paneles solares en los techos de 180 mil hogares, generando 600 megavatios en tres años.

Este proyecto, basado en los mismos principios que el programa en India, fue presentado al Gabinete Eléctrico en 2022, pero desde entonces quedó congelado.

Esto refleja una falta de interés en adoptar medidas para mejorar la eficiencia energética y reducir los costos para la población.

Comparación de Obstáculos

El gobierno indio eliminó los cargos impuestos por las empresas distribuidoras y superó múltiples obstáculos burocráticos para facilitar la instalación de paneles solares. Además, crearon un portal digital optimizado y simplificaron los procesos.

En República Dominicana, las distribuidoras imponen cargos excesivos por el uso de las redes eléctricas, además de existir una burocracia que sigue poniendo trabas a la instalación de paneles solares.

El país también enfrenta una amenaza con una nueva regulación anti-paneles que podría hacer aún más difícil el avance hacia la energía renovable.