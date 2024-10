Exmandatario estadounidense afirma que habría "volado las cúpulas" de la Plaza Roja

En una impactante revelación publicada por The Wall Street Journal, Donald Trump habría amenazado directamente a Vladimir Putin con un ataque devastador sobre Moscú si Rusia invadía Ucrania.

"Vladimir, te golpearé tan fuerte que no lo creerás", habría dicho Trump, advirtiendo que destruiría el corazón de la capital rusa. Según Trump, la amenaza incluía volar las icónicas cúpulas de la Plaza Roja si Putin no se retractaba de sus intenciones.

Trump, conocido por su estilo directo y provocador, relató cómo le dijo a Putin que, aunque eran "amigos", no dudaría en lanzar un ataque brutal. "No quiero hacerlo, pero no tengo alternativa", dijo Trump, en lo que describió como una conversación personal y franca con el líder ruso.

Esta declaración habría sido parte de un encuentro de 90 minutos en las oficinas del Journal, donde Trump abordó también temas de política exterior y críticas a la gestión del periódico.

¿Amenazas reales o grandilocuencia electoral?

Bob Woodward, periodista del Washington Post y autor del libro Guerra, publicó detalles adicionales de las supuestas conversaciones entre Trump y Putin, citando fuentes cercanas al expresidente.

Según estas fuentes, Trump ha mantenido al menos siete conversaciones privadas con Putin desde su salida de la Casa Blanca en 2021, algo que ha generado inquietud en los círculos diplomáticos y entre sus críticos.

Sin embargo, desde el Kremlin, el portavoz Dimitri Peskov ha criticado el comportamiento de Trump, instando a una mayor "higiene informativa".

Sin mencionar a Trump directamente, Peskov lamentó que algunos líderes mundiales no respeten la confidencialidad de las conversaciones de alto nivel.

"En su conciencia queda", dijo el portavoz, subrayando que Rusia prefiere no hacer públicas estas discusiones privadas.

Zelenski en la mira de Trump: más críticas

Además de sus duras palabras hacia Putin, Trump ha sido igualmente implacable con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al que ha calificado de "comercial" y ha responsabilizado en parte por el inicio de la guerra.

Trump asegura que si él hubiera seguido en la presidencia de Estados Unidos, la invasión rusa a Ucrania nunca habría ocurrido, subrayando que su estilo negociador habría mantenido a Putin bajo control.

Este nuevo capítulo de la saga Trump-Putin no solo aviva las tensiones geopolíticas, sino que también enciende el ambiente electoral en Estados Unidos, donde Trump sigue siendo una figura central de controversia.

Las audaces amenazas y la crítica abierta a Zelenski han desatado un debate feroz sobre si estas declaraciones forman parte de una estrategia de campaña o reflejan las verdaderas intenciones del exmandatario en la arena internacional. Con datos de Europa Press.