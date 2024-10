Sostiene que solo un nuevo orden global puede resolver los conflictos más críticos

Habla de las órdenes de arrestos de Benjamin Netanyahu, de Vladimir Putin y la posibilidad de que se haga lo mismo con Nicolas Maduro

Luis Moreno Ocampo, primer fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI) entre 2003 y 2012, lanzó una dura crítica contra la sumisión de Europa a las políticas de Estados Unidos. Durante una entrevista con Europa Press, Ocampo advirtió que para tener un verdadero impacto en la resolución de conflictos como los de Ucrania y Oriente Próximo, Europa debe desvincularse de la agenda estadounidense y actuar con independencia.

Según Ocampo, las órdenes de arresto contra figuras como Netanyahu, Putin y la posible acusación contra Maduro, son solo la punta del iceberg en un mundo donde la justicia y la política se ven continuamente manipuladas por intereses imperialistas.

Necesidad de que Europa se separe de la influencia de Estados Unidos

Luis Moreno Ocampo, el primer fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), ha señalado con contundencia la necesidad de que Europa se separe de la influencia de Estados Unidos en materia de política exterior y seguridad, para poder asumir un rol más relevante en la resolución de conflictos internacionales.

Según Ocampo, la política de sumisión a Washington ha condenado a Europa a una posición de subordinación en crisis como las de Ucrania y Oriente Próximo, donde las decisiones están dominadas por el enfoque militar estadounidense.

Ocampo subrayó que Europa tiene el potencial de convertirse en un actor clave, pero su constante subordinación a las decisiones de Washington le ha negado esa oportunidad. "Es urgente que Europa abandone la sombra de Estados Unidos y se atreva a enfrentar los problemas con su propia visión", sentenció.

La complicidad de Europa con la política de Estados Unidos

Ocampo fue enfático al subrayar que los países europeos, como España, pueden y deben ser más activos al exigir un cambio en la política de Estados Unidos, particularmente en lo referente a Israel. Criticó la incapacidad de Washington para controlar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien, bajo la protección política y militar de Estados Unidos, ha llevado a cabo acciones que Ocampo considera crímenes de guerra.

El exfiscal reveló que el Departamento de Estado estadounidense llegó a manipular un informe para evitar que se señalara a Israel por estos crímenes, lo que evidencia un esfuerzo masivo por parte de Estados Unidos para ignorar las atrocidades. En este contexto, Ocampo recalca la urgencia de que Europa se distancie de estas políticas, lo que permitiría una postura más justa y equilibrada frente a las crisis internacionales.

El fracaso del poder militar estadounidense

Para Ocampo, el modelo de poder militar que Estados Unidos sigue impulsando no es efectivo para generar la influencia que el país busca mantener en el mundo. Este enfoque ha demostrado su fracaso, tanto en Oriente Próximo como en Ucrania, donde la intervención militar no ha resuelto los problemas, sino que los ha exacerbado. En su opinión, el dominio militar de Washington ya no genera resultados, y es hora de que Europa deje de ser cómplice de esta estrategia fallida.

Ocampo afirma que Estados Unidos no tiene control real sobre Israel, lo que evidencia que la superpotencia necesita revisar su concepción de poder y dejar de intentar imponer su hegemonía global. En lugar de fortalecer la paz, la política de Washington ha perpetuado conflictos, demostrando que el poder militar por sí solo no es suficiente para resolver las crisis contemporáneas.

ORDEN DE ARRESTO CONTRA NETANYAHU

Además, hizo referencia a las complejidades detrás de las órdenes de arresto contra Netanyahu, explicando que mientras el proceso contra Putin fue rápido, la situación del primer ministro israelí requiere un análisis más profundo. No obstante, Ocampo insistió en que los crímenes no pueden quedar impunes y que es momento de que Europa se rebele contra la hipocresía del sistema global liderado por Estados Unidos.

A pesar del retraso del TPI en pronunciarse sobre la petición de su fiscal jefe, Karim Khan, de detener a Netanyahu y a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, Luis Moreno Ocampo ha explicado la importancia de que los jueces no se precipiten y estudien un caso de por sí muy complejo.

"La cosa fundamental es que los jueces aceptaron esta petición de muchos Estados de presentar opiniones a favor y en contra. Y es importante que los jueces los escuchen, muestren que no se precipitan y tomen decisiones", ha opinado, recordando que el caso del expresidente sudanés Omar al Bashir se prolongó nueve meses.

Comparándolo con el caso del presidente ruso, Vladimir Putin, en donde el TPI apenas tardó un mes en tomar la decisión de arrestarle por el desplazamiento forzoso de niños ucranianos, sostiene que ese proceso fue "muy simple" en contraste con lo que atañe a Netanyahu. "Ahora tenemos muertos", ha expuesto.

"En el camino lo que hay que hacer es trabajar cómo hacemos para que lo que decidan los jueces tenga mucho impacto", ha dicho Ocampo, quien ha puesto en valor que los tribunales hayan ya alertado de que se está incurriendo en un crimen con el bloque de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

Ocampos ha explicado que el siguiente paso ya depende de los Estados y valora el movimiento de la Fiscalía del TPI como un acicate para que los Estados que han firmado el Estatuto de Roma se esfuercen mucho más en poner en práctica medidas adicionales para que el conflicto no vaya más.

El mundo en una espiral destructiva: de la guerra a la venganza

En un análisis más profundo, Ocampo advirtió que el mundo está entrando en una espiral de destrucción, donde las guerras ya no son solo conflictos bélicos, sino una herramienta de venganza que genera más violencia. Comparó la situación mundial con el videojuego "Fortnite", en el que solo gana quien elimina a todos los demás. Según Ocampo, si el mundo sigue por este camino, los conflictos se seguirán multiplicando y escalando, especialmente con países como Israel, que podrían verse tentados a atacar a Irán con el respaldo de Estados Unidos.

El exfiscal también fue tajante al señalar que la guerra en la era moderna es insostenible. Explicó que las guerras podían tener un propósito cuando se luchaba con armas primitivas, como lanzas y flechas, pero en un mundo donde existen armas nucleares y donde incluso un teléfono móvil puede ser transformado en una bomba, la guerra es incompatible con la civilización. El futuro de la humanidad, según Ocampo, no puede depender de políticas basadas en la destrucción mutua asegurada.

Europa debe liderar una solución en Ucrania

Ocampo también se refirió a la situación en Ucrania, donde ha instado a Europa a tomar la delantera en la búsqueda de una solución. Según él, los países europeos están soportando el peso financiero del conflicto, mientras que Estados Unidos controla las decisiones estratégicas. Esta dependencia es perjudicial para Europa, y Ocampo cree que ha llegado el momento de que los países europeos exijan un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra y evite más muertes.

Durante una conversación con un viceministro de defensa europeo, Ocampo descubrió que no existe un verdadero plan para Ucrania. En lugar de eso, se maneja la expectativa de que parte del país quedará bajo control occidental, una solución que Ocampo considera insuficiente para detener la pérdida de vidas humanas. Propone, en cambio, que Europa se distancie de la influencia estadounidense y actúe con autonomía para forjar una paz duradera en la región.

El papel de España en la crisis de Venezuela

Ocampo también abogó por un papel más activo de España en la crisis de Venezuela. Propuso que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, aprovechando su relación de confianza con el presidente venezolano Nicolás Maduro, lidere una mediación internacional. Sin embargo, Ocampo subrayó la importancia de que cualquier negociación tenga en cuenta los intereses de las víctimas. Con más de siete millones de exiliados venezolanos y un gobierno que Ocampo califica de tiránico, cualquier acuerdo debe estar centrado en las personas afectadas por la represión y la crisis política.

Ocampo también sugirió que la mediación de Zapatero podría evitar una mayor profundización de la crisis en Venezuela, aunque no descartó la posibilidad de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) emita una orden de arresto contra Maduro. Aun así, explicó que el arresto no necesariamente resolvería la situación, y que una solución negociada sería preferible para evitar el agravamiento del conflicto.

Una justicia global más activa y efectiva

El exfiscal también destacó el papel fundamental que puede desempeñar el Tribunal Penal Internacional para hacer frente a los crímenes cometidos tanto en Venezuela como en otros conflictos globales. Según Ocampo, es necesario que el TPI revise sus acuerdos con el gobierno venezolano, ya que la legitimidad del régimen de Maduro ha disminuido tras las elecciones de julio de 2023, que fueron ampliamente cuestionadas. Esta revisión podría llevar a una acción más decidida por parte del TPI, algo que Ocampo considera esencial para garantizar la justicia en la región.