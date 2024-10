Inundaciones, tormentas y ráfagas de viento podrían causar estragos en zonas vulnerables

El peligro se cierne sobre la República Dominicana: la vaguada asociada al huracán Óscar, combinada con sus efectos indirectos, ya está desatando lluvias intensas, tormentas eléctricas y potentes ráfagas de viento en el noroeste, noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, según el informe de la seis de la mañana de este domingo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Por su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) no ha esperado más y ha emitido alerta para cinco provincias: Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Santiago de los Caballeros, Montecristi y Valverde.

Las inundaciones urbanas podrían golpear con fuerza en estas áreas, especialmente en Puerto Plata y Santiago, donde los residentes deben prepararse para el impacto inminente.

El COE ha advertido sobre el riesgo de inundaciones en áreas urbanas de estas provincias, mientras se espera que la actividad de aguaceros persista hasta las primeras horas de la noche.

Además, las embarcaciones deben permanecer en puerto en la costa Atlántica, desde Cabo Francés Viejo hasta Bahía de Manzanillo, debido a las condiciones peligrosas de oleaje y viento.

Óscar: un monstruo en marcha

El huracán Óscar, con vientos furiosos de 130 km/h, se encuentra a solo 240 km al este/noreste de Guantánamo, Cuba, avanzando hacia el oeste a 19 km/h. Este ciclón está acompañado de una vaguada en distintos niveles de la atmósfera, que continuará causando estragos durante la tarde.

Se esperan aguaceros de moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, afectando a provincias como Hato Mayor, La Vega, San Cristóbal, Monte Plata, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Valverde y Monte Cristi. Las lluvias no cederán hasta bien entrada la noche.

Los efectos secundarios de Óscar no solo afectan la atmósfera, sino que también generan un caos marítimo. Las condiciones en la costa Atlántica son extremadamente peligrosas, y se insta a todos los operadores de embarcaciones a permanecer en puerto hasta nuevo aviso.

A diferencia de la costa Atlántica, en la costa Caribeña el oleaje se mantiene en niveles normales, sin presentar riesgo inmediato.

Aunque la depresión tropical Nadine se mantiene a una distancia segura, su ubicación actual en México y su desplazamiento no representan un peligro inmediato para República Dominicana. No obstante, no se debe bajar la guardia.

Mañana lunes, la humedad e inestabilidad prevalecerán, y la interacción de una vaguada podría generar nuevos aguaceros, algunos de ellos fuertes, sobre el noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Pronóstico local: intensas lluvias y tormentas eléctricas

En el Distrito Nacional, se espera un clima nublado con chubascos dispersos y tormentas eléctricas, especialmente en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 23°C y 34°C. El Gran Santo Domingo también experimentará chubascos dispersos con tronadas, manteniéndose las temperaturas en un rango similar.

En Santiago y Puerto Plata, las tormentas y los aguaceros serán más intensos, con ráfagas de viento que podrían causar daños. Se espera que las lluvias se intensifiquen en la tarde y la noche, con temperaturas máximas que rondarán los 35°C.

En otras localidades como Duarte, Constanza, San Pedro de Macorís y La Romana, se prevé un clima nublado a parcialmente nublado, con algunos chubascos aislados .

Sin embargo, en provincias como San Juan, Azua y Barahona, los incrementos nubosos traerán consigo lluvias dispersas, tronadas y ráfagas de viento.

Monte Cristi, por su parte, registrará aguaceros más severos, lo que agrava aún más el riesgo de inundaciones.

La Altagracia estará medio nublado con aguaceros dispersos y tronadas.