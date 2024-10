Creemos que el presidente Abinader deberá revisar algunas de las potenciales medidas a tomar en la reforma fiscal.

Hoy trataremos brevemente de comentar sobre algunas de las noticias más importantes y comentadas por la colectividad nacional.

Y citar algunos de los preceptos del amigo S. Fezpor sobre aspectos de la vida diaria en el planeta.

Creemos que el presidente Abinader deberá revisar algunas de las potenciales medidas a tomar en la reforma fiscal para, si bien acordar que todos paguemos impuestos, no se sobrecargue a la población de menores ingresos.

Sobre las modificaciones a la Constitución no entiendo por qué algunos se oponen, cuando no atentan contra derechos humanos ni de nadie en particular.

Sobre las variantes en el Código Laboral pienso que los patronos deben ser los primeros en pagar salarios justos, establecer horarios adecuados y facilitar la existencia de quienes cada día los ayudan a hacerse más ricos y poderosos. Es decir, facilitarles iniciales para vehículos, viviendas, artículos del hogar, pago de colegios o escuelas y otros por el estilo.

Y pienso esto porque en el país tenemos multimillonarios que, entre tres o cuatro de ellos, podrían pagar la deuda externa e interna del país, sin que les afecte tomarse su café por la mañana o ganarse cada uno veinte o cincuenta millones cada tarde.

PENSAMIENTOS DE VALOR

Cuando visites al odontólogo debes antes cepillarte bien los dientes y hasta usar enjuague bucal.

Prefiero morir antes que verte enferma, sufriendo, padeciendo y llorando. (De un hijo ante su madre).

Si no ayudas a otros, nunca esperes que te ayudarán.

La vida es breve o extensa, de acuerdo a lo que quieras, hagas y cumplas. E igual de buena o mala.

Si te invitan a almorzar o cenar, no te pases de la raya.

Compartir con los demás es además de placentero, una buena oportunidad para conocer a los otros.

Si crees en el amor, en el verdadero, no te olvides de entregarte por completo, ni dejes a un lado a Cristo.

Enséñale a tus hijos, alumnos o menores la importancia de aprender a nadar, montar bicicletas, a compartir lo que tiene, orar y a observarlo todo. Así serán muy independientes siempre. Y muy humanos.

Nunca creas en todo lo que leas o te digan. Compruébalo.

Si las mañanas son hermosas, las tardes y las noches no lo son menos. Compruébalo y verás.

No te corrompas por ninguna suma o promesa. Los corruptores son los primeros que dirán a otros lo que te pagaron, ensuciándote a ti y a los tuyos.

Existen personas que se creen ‘revolucionarias’ sin hacer nada positivo. Y otras a quienes llaman ‘reaccionarias’ que viven entregadas al bien en favor de los demás.

Las diferencias entre humanos deben ser por el esfuerzo que despliega cada uno en cada actividad. No por el color de la piel, el dinero en banco o el interés de trascender.

La estatura no agrega valores sino la inteligencia.

A los que envidian se los lleva la corriente de las aguas más sucias. E igual a los mal agradecidos.

Si quieres que hablen bien de ti, entonces no hables mal de nadie y trata de hacer el bien siempre.

No siempre los principales medios de comunicación están integrados por profesionales o personas decentes, preparadas y humanas.

Hasta la próxima ocasión y sigan el beisbol de grandes ligas y el local que comienza este miércoles.

15 de octubre de 2024.