“No tuvo su mejor día”, declaró el mánager de los Mets, Carlos Mendoza. “Su recta no estaba viva y sus lanzamientos, en general, no fueron lo suficientemente competitivos. Simplemente, no era su momento”. Mendoza evitó revelar si Senga podría regresar al montículo en un posible Juego 5, dejando la puerta abierta para futuras decisiones estratégicas.