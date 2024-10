El país se destaca por su crecimiento económico y atractivo empresarial

Santo Domingo. – Un reciente estudio del Banco de Pagos Internacionales (BIS) ha revelado el notable ascenso de la República Dominicana como uno de los actores clave en el fenómeno global del nearshoring, un proceso que implica la reubicación de empresas más cerca de sus mercados de consumo.

Así, según el BIS, el país se ha posicionado junto a otras economías como México, Canadá, Costa Rica y Panamá en la vanguardia de esta transformación económica.

Impacto del nearshoring en la economía dominicana

El informe titulado “Evidence of nearshoring in the Americas” destaca un crecimiento del 9% en la participación de la República Dominicana en las importaciones de Estados Unidos entre finales de 2017 y mediados de 2024.

Este aumento se debe, en gran medida, a los cambios en las cadenas de suministro globales, impulsados por tensiones comerciales y geopolíticas que han llevado a Estados Unidos a diversificar sus fuentes de importación.

El estudio resalta cómo países con una sólida integración en las cadenas de valor globales, como la República Dominicana, han logrado aprovechar las oportunidades derivadas de esta realineación del comercio internacional.

Sostiene que este éxito refleja la capacidad del país para adaptarse a las cambiantes dinámicas comerciales y resalta la efectividad de sus políticas de desarrollo económico.

Reacciones de las autoridades y desempeño económico

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, celebró los resultados del informe y subrayó su importancia: “Este reconocimiento del BIS respalda nuestros esfuerzos en comercio exterior y fortalece la posición de la República Dominicana como un actor clave en el nearshoring de las Américas”.

“Nos brinda una oportunidad única para afianzar nuestra participación en las cadenas de valor regionales y globales.”, agregó

Bisonó también resaltó que este informe llega en un contexto de sólido desempeño económico para el país, con proyecciones alentadoras de crecimiento.

En esa perspectiva, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé que la República Dominicana cerrará el 2024 con un crecimiento económico del 5.2%, liderando la región.

El ministro destacó que el auge del nearshoring ha sido un factor crucial en este crecimiento, impulsando al país como un destino atractivo para empresas que buscan relocalizarse.

El sector de zonas francas como motor del crecimiento

En línea con esta tendencia, el sector de zonas francas en la República Dominicana registró en 2023 cifras históricas, alcanzando exportaciones por valor de 8,060 millones de dólares, un incremento del 3.8% respecto al año anterior.

Este sector representa el 70% de las exportaciones totales del país, lo que subraya su importancia estratégica y su potencial de crecimiento en el contexto del nearshoring.

De manera que el informe del BIS y los recientes datos económicos refuerzan la posición de la República Dominicana como un destino clave para la relocalización de empresas, gracias a su estabilidad económica, políticas favorables y creciente participación en las cadenas de valor globales.