Conflictos, pobreza y cambio climático aumentan riesgos para millones de niños

Un nuevo informe de Naciones Unidas revela que la violencia contra los niños sigue en aumento, alimentada por una serie de crisis globales como la pobreza, el cambio climático, los conflictos armados y el crimen organizado. Según el informe, cientos de millones de niños alrededor del mundo están expuestos a diversas formas de violencia, y ningún país está exento de esta problemática.

La diplomática marroquí Maalla M’Jid, representante especial de la ONU sobre la violencia contra los niños, destacó que la combinación de factores como la desigualdad, los desplazamientos forzados y la explotación sexual está afectando de manera desproporcionada a la infancia. "No hay ningún país inmune a este flagelo, y ningún niño está completamente a salvo", afirmó M’Jid.

Crisis superpuestas exacerban la violencia

La pobreza extrema afecta actualmente a 333 millones de niños en todo el mundo, mientras que mil millones sufren diferentes tipos de pobreza, según el informe. Este fenómeno no se limita a los países más pobres: incluso en las naciones más desarrolladas, el 20 % de los niños vive en condiciones de pobreza.

El impacto de estas crisis se refleja en varios indicadores. Por ejemplo, 148 millones de niños menores de cinco años padecen retraso en su crecimiento debido a la desnutrición, y la cifra de niños sin acceso a la educación ha crecido a 250 millones.

Además, la violencia sexual y la delincuencia organizada, tanto nacional como transnacional, están afectando gravemente a los menores, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad.

Muchos niños y niñas son víctimas de violencia en línea. Un informe de las Naciones Unidas señala que una multiplicidad de crisis, que van desde la pobreza hasta el cambio climático, y obviamente incluye los conflictos armados y las actividades criminales, expone a los niños a diversas formas de violencia, en todos los países. Imagen: Unicef

Niños en movimiento, los más afectados

Los niños desplazados y migrantes, especialmente aquellos que viajan sin acompañantes o se han separado de sus familias, son particularmente vulnerables a múltiples formas de violencia. A finales de 2022, más de 450 millones de niños vivían en zonas de conflicto, la cifra más alta registrada en los últimos 20 años.

"Los niños no son un problema que haya que resolver, sino un activo en el que hay que invertir. Y creo que, si no cambiamos nuestra mentalidad, no vamos a cumplir nuestra promesa": Maalla M’Jid.

Los niños apátridas, con discapacidad o pertenecientes a minorías étnicas también enfrentan un riesgo desproporcionado.

El impacto del cambio climático y la violencia armada

El informe también subraya cómo el cambio climático está agravando los riesgos que enfrentan los niños. Cerca de mil millones de menores viven en áreas con alta vulnerabilidad climática, lo que aumenta su exposición a desastres naturales, desplazamientos forzados y violencia.

En cuanto a la violencia armada, las armas y la delincuencia organizada continúan siendo grandes amenazas para la infancia. Alrededor del 15 % de las víctimas de homicidio en 2021 fueron niños, con América registrando las tasas más altas de asesinatos infantiles en el mundo.

Violencia en línea: un peligro creciente

La violencia digital también ha crecido exponencialmente. Se estima que 300 millones de niños han sufrido abuso o explotación sexual en línea en el último año. El ciberacoso y la exposición a contenido violento o sexual son problemas generalizados, y las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial generativa, agravan los riesgos para la seguridad de los niños en internet.

Un llamado a la acción

El informe concluye que, si no se abordan las causas estructurales de la violencia infantil, no se logrará detener este fenómeno. "Los niños no son un problema que resolver, sino una inversión en el futuro", insistió M’Jid, quien instó a los líderes mundiales a adoptar un enfoque más decidido y proactivo para proteger a la infancia.

