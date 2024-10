República Dominicana ante los desafíos de maternidad adolescente.

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, jueves 10 de octubre de 2024. – En vísperas del Día Internacional de la Niña, que se conmemora cada año el 11 de octubre, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha puesto de relieve una preocupante realidad: República Dominicana enfrenta desafíos significativos en cuanto a maternidad temprana y altas tasas de natalidad en adolescentes.

Carlos Carrera, representante de UNICEF en República Dominicana.

Según el reciente informe de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2019), un alarmante 20% de las mujeres de entre 15 y 19 años ya ha tenido un hijo nacido vivo o está embarazada de su primer hijo. Esta cifra no solo es un número estadístico, sino un reflejo de vidas jóvenes enfrentando responsabilidades para las que quizás no estén preparadas, truncando oportunidades y perpetuando ciclos de pobreza y desigualdad.

La tasa de fecundidad en adolescentes en el país es de 77 nacimientos por cada 1,000 mujeres de entre 15 y 19 años, situando a República Dominicana entre los países con las tasas más altas de América Latina. Más inquietante aún es el dato de que el 15% de las mujeres dominicanas inició su vida sexual antes de los 15 años, subrayando la urgencia de implementar programas efectivos de prevención y apoyo para estas jóvenes.

Una Generación con Potencial

"En el contexto de la conmemoración del Día de la Niña, es imperativo destacar los desafíos únicos que ellas enfrentan, especialmente en países de renta media-alta como República Dominicana", expresó Carlos Carrera, representante de UNICEF en el país. "En el mundo, hay más de 600 millones de niñas adolescentes de 10 a 19 años, el mayor número de la historia. Si cuentan con los recursos adecuados, oportunidades y un entorno propicio, pueden convertirse en la mayor generación de mujeres líderes, emprendedoras y creadoras de cambio que el mundo haya visto jamás".

Sin embargo, las niñas y mujeres jóvenes continúan enfrentando desventajas significativas en diversas esferas: salud, educación, participación política y oportunidades económicas. Una de cada cuatro chicas de entre 15 y 19 años ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja al menos una vez en su vida. El embarazo adolescente es una de las principales causas de mortalidad entre las adolescentes, y cuatro de cada diez que desean evitar el embarazo no tienen acceso a métodos anticonceptivos.

Desafíos Globales y Esperanza

A nivel mundial, las niñas de 5 a 14 años dedican 160 millones de horas diarias más al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los niños de la misma edad, una carga que se intensifica durante la adolescencia. Además, casi una de cada cinco niñas no termina el primer ciclo de secundaria y casi cuatro de cada diez no completan el segundo ciclo. La brecha digital también es evidente: alrededor del 90% de las adolescentes y mujeres jóvenes en países de renta baja no utilizan Internet, mientras que sus pares masculinos tienen el doble de probabilidades de acceder a la red.

A pesar de estos desafíos, más del 80% de las adolescentes a nivel global mantienen la esperanza en un futuro mejor. Esta resiliencia y determinación son fundamentales para impulsar cambios significativos.

Campaña #NiñasConMetas: Una Oportunidad para el Cambio

En este contexto, UNICEF ha lanzado la campaña #NiñasConMetas o #GirlGoals, centrada en varios enfoques clave:

Financiación : Existe una significativa falta de recursos para iniciativas que promuevan los derechos y el bienestar de las niñas. Aumentar las inversiones en salud, educación y empoderamiento económico es esencial para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

: Existe una significativa falta de recursos para iniciativas que promuevan los derechos y el bienestar de las niñas. Aumentar las inversiones en salud, educación y empoderamiento económico es esencial para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Políticas centradas en las niñas : Las políticas y programas deben diseñarse escuchando las necesidades de las propias niñas, abordando barreras como la violencia de género y la discriminación en educación.

: Las políticas y programas deben diseñarse escuchando las necesidades de las propias niñas, abordando barreras como la violencia de género y la discriminación en educación. Salud y nutrición : La mortalidad materna y el VIH son graves problemas para las adolescentes. Solo el 15% tiene acceso a la vacuna contra el VPH. Es necesario aumentar el acceso a servicios de salud y nutrición.

: La mortalidad materna y el VIH son graves problemas para las adolescentes. Solo el 15% tiene acceso a la vacuna contra el VPH. Es necesario aumentar el acceso a servicios de salud y nutrición. Violencia : La violencia afecta a una de cada cuatro adolescentes. Es urgente prevenir la violencia de género y responder adecuadamente a las supervivientes, considerando los altos costos económicos y sociales que conlleva.

: La violencia afecta a una de cada cuatro adolescentes. Es urgente prevenir la violencia de género y responder adecuadamente a las supervivientes, considerando los altos costos económicos y sociales que conlleva. Educación : Las adolescentes abandonan la escuela secundaria a altas tasas. Las inversiones en educación de calidad benefician a las niñas y a la sociedad en general, aumentando sus oportunidades económicas.

: Las adolescentes abandonan la escuela secundaria a altas tasas. Las inversiones en educación de calidad benefician a las niñas y a la sociedad en general, aumentando sus oportunidades económicas. Oportunidades laborales: Las adolescentes enfrentan mayores barreras para acceder a educación y empleo en comparación con los varones. Se requiere inversión en educación y en eliminar brechas salariales de género.

Un Llamado a la Acción

"Esta efeméride representa un momento clave para destacar los desafíos únicos que enfrentan las niñas, especialmente en los países en desarrollo, y para promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos", afirmó Carrera. "Es esencial proporcionarles los recursos adecuados, las oportunidades y un entorno seguro para que se conviertan en las futuras líderes, emprendedoras y agentes de cambio que el mundo necesita".

UNICEF enfatiza que el impacto de los embarazos adolescentes y las uniones tempranas no solo afecta la vida de estas jóvenes, sino también el desarrollo socioeconómico del país. Es fundamental intensificar los esfuerzos para proporcionar educación sexual integral, mejorar el acceso a métodos anticonceptivos y ofrecer servicios de salud adecuados y confidenciales.

"En el marco del Día Internacional de la Niña, hacemos un llamado a las autoridades, organizaciones y la sociedad en general a redoblar los esfuerzos para alcanzar la igualdad de género, que no es solo un derecho humano, sino una condición indispensable para un desarrollo sostenible", puntualizó el vocero del organismo internacional.

Invertir en el Futuro es Invertir en las Niñas

La máxima autoridad de UNICEF en el país concluyó: "Se necesitan medidas urgentes para impulsar el progreso con y para las niñas. Invertir activamente en el futuro de las niñas es invertir en nuestro propio futuro. Juntos podemos construir un presente y un futuro en el que se protejan los derechos de todas las niñas. Porque cuando las niñas logran sus metas, todos nos acercamos más al logro de nuestros Objetivos Globales".

Cifras que Invitan a la Reflexión

Hoy en día, una de cada cinco mujeres jóvenes de entre 20 y 24 años se casó siendo niña.

Una de cada ocho niñas y mujeres ha sufrido violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años, según nuevas estimaciones de UNICEF.

En todo el mundo, el 75% de las nuevas infecciones por VIH entre adolescentes ocurren en niñas.

Casi el doble del número de chicas adolescentes (una de cada cuatro) que de chicos no recibe ningún tipo de educación, empleo o formación.

Un Futuro Prometedor es Posible

La generación actual de niñas tiene el potencial de convertirse en la más preparada y comprometida de la historia. Pero para que esto sea una realidad, es esencial que todos —gobiernos, organizaciones, comunidades y familias— trabajen juntos para eliminar las barreras que impiden su desarrollo pleno.

En este Día Internacional de la Niña, más que una celebración, se hace un llamado urgente a la acción. Las niñas no solo son el futuro; son el presente. Y es responsabilidad de todos garantizar que ese presente esté lleno de oportunidades, igualdad y justicia.