La escritora surcoreana honra a Astrid Lindgren en su agradecimiento.

Madrid, 10 de octubre (EUROPA PRESS) – La escritora surcoreana Han Kang ha sido galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2024, un reconocimiento que la Real Academia Sueca le otorga "por su intensa prosa poética que afronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana". En sus primeras declaraciones, Kang recordó con cariño a la escritora sueca Astrid Lindgren y su emblemática obra Los hermanos Corazón de León, que marcó su infancia y le ayudó a reflexionar sobre temas profundos como la vida y la muerte.

"Me encantaba el libro Los hermanos Corazón de León. Me ayudó a responder mis preguntas sobre humanos, vida y muerte", compartió la autora durante una entrevista. Esta conexión emocional con la literatura refleja su deseo de que su reconocimiento sirva como un impulso positivo para los lectores de literatura coreana, a la que se siente profundamente unida.

Kang, que actualmente reside en Seúl, se encontraba cenando con su hijo cuando recibió la noticia del Nobel. A pesar de la magnitud del anuncio, describió su noche como "muy tranquila", en la que optó por no trabajar y simplemente disfrutar de la lectura y un paseo. "Ha sido un día fácil para mí", comentó, y añadió que celebrará su triunfo con una taza de té en un ambiente familiar y relajado.

En cuanto a su obra, Han Kang sugiere que nuevos lectores pueden comenzar con su libro más reciente, We Do Not Part, el cual describe como un punto de partida ideal. La autora destaca su conexión entre este libro y su anterior novela Actos humanos, que explora la historia y el sufrimiento en su país natal, así como su autobiográfico El libro blanco.

La Real Academia Sueca ha elogiado a Kang por su "conciencia única de las conexiones entre el cuerpo y el alma, los vivos y los muertos". Desde su debut como novelista en 1994, Han Kang ha dejado una huella imborrable en la literatura contemporánea, especialmente con su novela La vegetariana, que le valió el Premio Booker Internacional en 2016.

El reconocimiento de Han Kang es significativo no solo para su carrera, sino también para la visibilidad de la literatura coreana a nivel global. Con este galardón, la autora se une a las filas de otros grandes escritores, siendo la 18ª mujer en recibir este prestigioso premio desde su inicio en 1901. Su legado literario, que abarca obras traducidas a más de 30 idiomas, promete seguir inspirando a generaciones futuras.