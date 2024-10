La reforma busca fortalecer la institucionalidad de la República Dominicana

Santo Domingo. – El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución no traerá sorpresas, ya que su objetivo principal es robustecer la institucionalidad del país. Según Pacheco, esta reforma es distinta a las anteriores porque no beneficiará a ninguna persona en particular, sino que servirá para consolidar el sistema democrático y jurídico de la nación.

“Porque la agenda viene dada por la ley que convocó a esta Asamblea Nacional Revisora. Hay alrededor de siete artículos que vamos a tocar. No necesariamente tienen que quedar en un sentido o en otro”, explicó Pacheco, enfatizando que el propósito es discutir y mejorar aspectos clave de la Constitución sin favorecer intereses individuales.

El legislador destacó que, por mandato del presidente Luis Abinader, la reforma constitucional tiene como meta institucionalizar el país. “Es todo lo contrario a lo que se ha hecho antes; es una reforma que busca que nadie pueda beneficiarse.



Ese es su principal activo”, subrayó. Pacheco aseguró que ni el presidente, ni el vicepresidente, ni ningún actor principal que participe en la reforma podrá obtener beneficios inmediatos de los cambios constitucionales.

Reforma Fiscal genera altas expectativas

En relación con el proyecto de Ley de Modernización Fiscal para el Desarrollo Inclusivo que el presidente Abinader enviará al Congreso Nacional, Pacheco indicó que es la propuesta que más expectativas ha generado en la sociedad.

Recordó que todos los candidatos presidenciales en las pasadas elecciones destacaron la necesidad de una reforma fiscal para impulsar el desarrollo del país.

“El Gobierno ha mostrado los grandes sacrificios que está dispuesto a hacer con la unificación de ministerios, reorientación de gastos y una serie de pasos para preparar al país”, comentó.

Pacheco resaltó que estas medidas pretenden allanar el camino para llevar a cabo una labor tan ardua y compleja como lo será esta reforma fiscal.

Consenso en reducción de diputados

El presidente de la Cámara de Diputados informó que los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) lograron un consenso respecto a la propuesta de reducción de diputados, la cual será presentada en la Asamblea Nacional Revisora.

“Los grandes debates podrían ser hoy. Había un tema que era el más controversial, que la bancada mayoritaria resolvió con su partido”, señaló Pacheco, refiriéndose a la disminución del número de diputados como uno de los puntos más discutidos.

Proceso para escoger nuevos miembros de la Cámara de Cuentas

Pacheco anunció que la próxima semana se definirá la ruta crítica para la selección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Indicó que se trata de un proceso extenso que concluirá con el envío de las ternas al Senado de la República. “La semana que viene, la Cámara de Diputados se abocará a hacer las publicaciones de lugar para iniciar el proceso”, detalló.

Avances en leyes pendientes

El presidente de la Cámara de Diputados informó que el proyecto de Ley de Alquileres está muy avanzado y podría ser aprobado en el presente año legislativo. Pacheco manifestó que este será un año de alta productividad legislativa, asegurando que nunca antes había visto a tantos legisladores con el deseo de hacer las cosas bien.

“Hemos realizado alrededor de cinco capacitaciones profundas, y puedo asegurar que los legisladores, tanto senadores como diputados, estamos preparados para emprender una gran jornada”, afirmó. El objetivo es reducir la mora legislativa y avanzar en proyectos clave para el país.

Entre las iniciativas que tienen prioridad se encuentran la Ley de Compras y Contrataciones, la Ley de Agua, la Ley de Eficiencia Alimentaria, la Reforma Laboral, la Reforma Constitucional, la Ley de Trata de Personas, la Ley de Reforma de la Seguridad Social y los códigos legislativos, entre otros.

Pacheco concluyó reiterando el compromiso del Congreso Nacional de trabajar en pro del desarrollo y fortalecimiento institucional de la República Dominicana, asegurando que las reformas y leyes pendientes serán abordadas con la seriedad y dedicación que el país merece.