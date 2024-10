No obstante el Ministerio les recuerda derechos y límites a la manifestación de la Antigua Orden Dominicana

Santo Domingo – La reciente convocatoria del movimiento "Antigua Orden Dominicana" para un plantón permanente en la emblemática Plaza de la Bandera ha generado un fuerte eco en la sociedad. Ante esta situación, el Ministerio de Interior y Policía ha reafirmado su compromiso con el derecho a la protesta, establecido en la Constitución, pero con la clara necesidad de que estas actividades se ajusten a las normativas vigentes.

A través de un comunicado oficial, la institución no solo expresó su "No Objeción" a la manifestación, sino que también enfatizó que esta debe respetar un tiempo máximo de dos horas para las caminatas. Esta medida es crucial para asegurar el libre tránsito de todos los ciudadanos, un derecho que debe ser protegido.

El Ministerio dejó claro que, aunque no hay un límite establecido para la permanencia en la Plaza de la Bandera, es imperativo que la expresión de ideas y la manifestación pacífica se desarrollen dentro del marco legal. Este enfoque busca equilibrar el ejercicio del derecho a protestar con la necesidad de mantener el orden público.

Asimismo, el Ministerio de Interior y Policía aseguró que garantizará la presencia de la fuerza pública durante la manifestación, reafirmando su compromiso con la seguridad y el orden.

Esta disposición es parte de una estrategia más amplia para acompañar y proteger a quienes ejercen su derecho a protestar, siempre en consonancia con lo estipulado por la ley y la Constitución de la República Dominicana.

A continuación, se incluye el comunicado oficial del Ministerio en su totalidad:

Comunicado Oficial del Ministerio de Interior y Policía

Ante la solicitud de No Objeción a la manifestación por tiempo indefinido presentada por el grupo denominado "Antigua Orden Dominicana", el Ministerio de Interior y Policía considera pertinente aclarar los siguientes puntos:

No objeción otorgada: Al mencionado grupo le fue concedido la no objeción para el uso de la vía pública por un periodo de dos horas, para la realización de una caminata. Este tiempo es una política estándar del Ministerio, aplicable a todas las solicitudes de No Objeción de protestas sobre la vía pública de la actual gestión, con el objetivo de garantizar el derecho al libre tránsito de todos los ciudadanos.

Protestas fuera de la vía pública con presencia en espacios públicos: Es importante señalar que no existe en el acto de “no objeción” otorgado limitación legal en cuanto al tiempo de uso del espacio público de la Plaza de la Bandera para manifestarse y expresar las ideas. El Ministerio de Interior no prohíbe el derecho a la protesta de ningún ciudadano dominicano, conforme a los establecido en Constitución de la República.

Finalmente, como lo establece el acto emitido este Ministerio garantizará el acompañamiento de la fuerza pública en la manifestación de este o cualquier otro movimiento que ejerza su derecho legítimo a la protesta, conforme a lo establecido por la ley y la Constitución dominicana.