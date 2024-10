¿Cómo debe ser un revolucionario aquí y donde quiera?

De eso trata este artículo, sin que tenga yo la capacidad o la experiencia para responderlo, por lo que me adelanto a decir que son solo mis inquietudes y desvelos por un mundo mejor.

En el planeta existen seudo “revolucionarios” y también revolucionarios, estas últimas personas que con esfuerzo propio y algunas otras condiciones, desarrollan, inventan, provocan, ingenian y producen cambios en cualquier sociedad, como aquellos que parieron la brújula, el teléfono, el aire acondicionado, el avión, la tecnología de hoy día y miles de inventos que alargan y mejoran la existencia humana.

Sin embargo, pese a todo el desarrollo acumulado se mantiene hoy en el planeta una desigualdad social que asombra y aniquila a millones de personas cada día, ya sea por hambre, insalubridad, o por guerras particulares o globales.

Creo que el papel esencial de todo ser humano debería ser cuidar de su entorno, principalmente, para que vivamos y duremos más con calidad, en paz y armonía.

Pienso que un revolucionario es aquella persona quedenuncia y enseña con el ejemplo. Quien dice y desea a los suyos y vecinos buenos días o buenas noches, quien comparte lo poco o mucho que posea, quien se multiplica o amplía para cuidar, atender o socorrer a los demás. Quien señala causas anormales, siendo pacifista.

Revolucionario es, además, quien enseña parte de lo que sabe a quienes le rodean, el que aconseja lo correcto y escucha a los demás, quien no teme decir a otros que no se debe echar basura a la acera o calle, no fumar ni beber alcohol, que todos debemos sembrar uno o más árboles. Es quien aporta una suma cualquiera para ayudar al enfermo o al fenecido en su barriada o residencial.

Revolucionario es quien aprende y enseña idiomas, el que compra ropa y regala la usada, el que aboga por la limpieza e higiene siempre, en su casa y alrededor.

Revolucionario es quien saluda siempre a sus seres queridos, vecinos y extraños, quien comparte una comida con otros, quien respeta las leyes existentes hasta tanto sean variadas o modificadas por sugerencias de los ciudadanos. Quien va a hospitales y cárceles.

Revolucionario es quien critica, pero a la vez reconoce los aportes oficiales o de otros en pro de una mejor existencia.

Es el que critica a médicos, abogados, ingenieros, maestros, políticos o periodistas corruptos, incumplidores de la ética en sus profesiones.

Revolucionario es quien ama y valora a los que desde su infancia le han querido, enseñado y protegido, aunque ellos no sigan sus ideologías o preferencias políticas.

Revolucionario es aquel que, desconociendo la existencia de Cristo, muestra la humildad de estesingular personaje y sus singulares aportes a la humanidad, es quien respeta a los que no piensan como él o se oponen a sus nuevas ideas.

Revolucionario es para mí quien ama y respeta las libertades, la paz y la convivencia entre humanos, de una manera vertical y diaria, sin creerse el único dotado para dirigir cualquier grupo o nación.

Porque como todos tenemos derechos desde el nacer, (ver, escuchar, hablar, caminar, aprender, enseñar, comer, dormir, descansar y disfrutar), no es justo que venga ningún supuesto líder o revolucionario a negarlos, atropellarlos, disminuirlos o suspenderlos porque supuso, creyó o confirmó que no comulgan con su prédica, supuestamente progresista o revolucionaria,

El revolucionario debe ser ejemplo, repito, y trabajar a diario, en cualquier sistema donde nazca, resida o esté presente, para que las cosas malas cambien a buenas.

Revolucionario es quien entienda, abogue y luche por el orden, civismo y progreso de su sociedad, en la que todos deban cumplir con sus obligaciones, deberes y derechos.

Aunque todavía no lo he comprobado, un amigo y hermano recién llegado de los Emiratos Árabes Unidos me confió que allá el conductor de un vehículo que viole la ley por vez primera es sancionado con quitarle la licencia y el vehículo durante seis meses. Sin multa ni prisión. Pero si vuelve a reincidir se le quita el vehículo y la licencia de por vida.

El que no entienda estas simplezas, yo no lo considero revolucionario, pues rechazo por igual imperios, abusos, invasiones, intervenciones y las mil diabluras que se cometen contra la naturaleza y los humanos en todo el planeta.

(Dedicado a mis padres, Santiago y Lastenia).

5 de octubre de 2024.