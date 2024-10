Lujo y privacidad redefinen el alojamiento caribeño moderno

ST. MICHAEL, Barbados, 4 de octubre de 2024 – Las Indias Occidentales reciben con entusiasmo el segundo conjunto de Overwater Suites de Blue Diamond Resorts en el prestigioso Royalton CHIC Antigua, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only. Este lanzamiento marca un hito en el alojamiento de lujo en el Caribe, consolidando a Royalton CHIC como líder en experiencias exclusivas sobre el agua.

En cun comunicado enviado ma DiarioDigitalRD se informa que las nuevas Overwater Suites ofrecen a los huéspedes una combinación perfecta de elegancia sofisticada y comodidades modernas. Con vistas panorámicas a las aguas cristalinas de Antigua, cada suite está diseñada para proporcionar privacidad y confort incomparables.

Equipadas con hamacas sobre el agua, piscinas privadas y pisos de vidrio transparente, estas suites permiten un acceso directo al mar, ideal para quienes buscan una escapada de lujo y serenidad.

Jurgen Stutz, vicepresidente sénior de ventas, marketing y distribución de Blue Diamond Resorts, expresó: “Estamos emocionados de transformar la experiencia de viaje en el Caribe, ofreciendo alojamientos sobre el agua que rivalizan con destinos tan exclusivos como las Maldivas”.

Esta iniciativa invita a los viajeros adultos de todo el mundo a descubrir la vibrante y moderna Antigua, conocida por su accesibilidad y encanto único.

La apertura de estas suites no solo expande la oferta de Royalton CHIC, sino que también introduce nuevas categorías de alojamiento, incluyendo Chairman, Presidential y Junior Suites. Cada categoría está diseñada para satisfacer las más altas expectativas, incorporando el concepto "Party Your Way" de Royalton CHIC, que combina diversión, relajación y exclusividad.

El evento de inauguración contó con una ceremonia elegante, seguida de un brindis y entretenimiento de los CHIC Angels, destacando la importancia de este lanzamiento para la hospitalidad caribeña. Los primeros huéspedes recibieron certificados especiales para futuras estancias, celebrando así este nuevo capítulo en la oferta todo incluido solo para adultos.

Blue Diamond Resorts continúa innovando en el sector de lujo, elevando las expectativas de los viajeros con sus Overwater Suites en Royalton CHIC Antigua. Para más información y reservas, visite royaltonchicresorts.com.