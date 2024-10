Comunicador denuncia presunta persecución del DND y habla contrato otorgado a Jochi bajo el gobierno de Danilo Medina

Santo Domingo.- El reconocido periodista dominicano, Guillermo Gómez, ha salido en defensa de su hijo, Jochi Gómez, quien se encuentra detenido en medio de una investigación del Ministerio Público por presunta corrupción en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). En una intervención telefónica en el programa "Hoy Mismo", transmitido por Color Visión la mañana de este jueves, Gómez expresó su firme postura, asegurando que su hijo está siendo objeto de una persecución injusta.

Guillermo Gómez no solo defendió a Jochi, sino que también cuestionó el origen de las acusaciones. "Este es mi gobierno, este es mi presidente, este es mi partido, pero no para apoyar vagabunderías de nadie", declaró el periodista, dejando claro que, a pesar de su cercanía con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el presidente Luis Abinader, no tolerará abusos. "Yo voy a explicar cuáles son las verdaderas razones y las que se ocultan detrás de este caso", añadió.

Un contrato polémico bajo el gobierno de Danilo Medina

Durante su intervención, Gómez reveló que la empresa de su hijo, Jochi Gómez, fue beneficiada con un contrato bajo el gobierno del expresidente Danilo Medina. Este contrato, otorgado por el Ministerio de Defensa, estaba destinado a la implementación de tecnología para la protección de fronteras y la lucha contra el narcotráfico. "No fue que Jochi se lo inventó", afirmó el comunicador, explicando que el acuerdo con el gobierno buscaba fortalecer la seguridad nacional.

Sin embargo, este vínculo con la administración anterior ha generado controversia. Gómez sugirió que dicha relación podría ser una de las razones detrás de la detención de su hijo. "¿A quién no le gustó que tuviera eso? Hay que preguntárselo al director del DNI y a Luis Soto", dijo, señalando directamente al actual director de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).

Denuncias contra funcionarios actuales

Guillermo Gómez fue más allá al señalar que funcionarios del actual gobierno están involucrados en la presunta persecución de su hijo. Según él, Luis Soto y otros miembros de la comunidad de inteligencia han estado orquestando la detención de Jochi. "También buscando jueces a que lo condenen", acusó, mientras revelaba que tiene información sobre los detalles que han llevado a su hijo a enfrentar la justicia.

Además, mencionó que Hugo Beras, exdirector del Intrant, también ha sido detenido como parte de esta investigación, lo que, según Gómez, forma parte de un esquema de persecuciones que se remonta a meses atrás. "La orden de detención fue pedida el viernes", aseguró, indicando que esto no es un asunto reciente.

Rescindido el contrato de seguridad

En medio de la polémica, la empresa de Jochi Gómez, Transcore Latam, había establecido acuerdos con el Ministerio de Defensa para suministrar tecnología relacionada con la seguridad nacional. Sin embargo, el ministerio informó que rescindió el contrato el pasado 10 de septiembre.

Guillermo Gómez concluyó su intervención prometiendo revelar más detalles en su programa "Aeromundo". "Voy a defender a mi hijo Jochi", afirmó, sugiriendo que la batalla legal apenas comienza y que hará públicos todos los detalles de lo que considera un abuso de poder por parte de ciertas autoridades.

Esta defensa pública por parte de Gómez ha añadido un nuevo matiz a un caso que ya estaba generando gran expectación mediática, tanto por el involucramiento de figuras políticas como por la naturaleza de las acusaciones que enfrenta su hijo.