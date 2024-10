La actriz comparte su experiencia y legado en el cine

Santo Domingo.- La reconocida actriz Zoe Saldaña, famosa por sus papeles en películas como "Avatar" y "Guardianes de la Galaxia", ha abierto su corazón sobre su identidad dominicana y cómo esta ha influido en su vida y carrera. "La dominicanidad es algo que yo no escondo, no resisto; es decir, soy por lo que hablo, cómo hablo y cómo me comporto", afirmó Saldaña en una conferencia virtual este miércoles con periodistas dominicanos.

Zoe Saldaña en su papel en Emilia.

Nacida en Nueva York de padres dominicanos y puertorriqueños, Zoe narró cómo ella enfrentó un dilema de identidad desde temprana edad. A los nueve años, tras la trágica muerte de su padre, su familia se trasladó a República Dominicana.

Este cambio drástico la sumergió en un ambiente completamente diferente, donde el español era el idioma predominante y la cultura contrastaba con la que había conocido hasta entonces.

"Fueron momentos en los que se me presentaron crisis de identidad, derivadas del contexto en que nací y el que estaba viviendo", confesó la actriz. Sin embargo, estas experiencias moldearon su carácter y la ayudaron a comprender la importancia de sus raíces. "Hace muchos años entendí que el mayor impacto que puedo dejar en la comunidad dominicana es seguir progresando", añadió.

Compromiso con su comunidad

Zoe Saldaña siente un profundo deber hacia su comunidad y busca ser un ejemplo para otros artistas dominicanos. "Esta vida es muy corta y no la quiero vivir para otros; lo hago porque quiero dejar un legado", expresó.

Su deseo es enseñar al artista dominicano que puede ser "superversátil" y no limitarse a un solo camino. "Un artista es como un camaleón; no debe encasillarse porque la carrera lo exige para poder transitar por el éxito. Tú eres el dueño de tu propia identidad", enfatizó.

Aunque su residencia permanente está en Los Ángeles, Saldaña no descarta la posibilidad de pasar más tiempo en el Caribe en el futuro. "Mi esposo y yo hemos conversado sobre la posibilidad de vivir más tiempo en el Caribe", reveló.

También mostró su disposición a viajar a República Dominicana para impartir talleres y ofrecer charlas, aunque reconoce que su apretada agenda y responsabilidades familiares lo hacen difícil en este momento. "El querer ir para allá nunca he perdido ese deseo, pero el trabajo y los hijos me limitan", admitió.

Selección de proyectos y colaboraciones futuras

La actriz es selectiva con los proyectos en los que participa. "Escojo los proyectos a nivel de interés. Si abro un libreto y me quedo dormida, ya tengo la respuesta. Si lo leo y lo releo, es porque me interesa", explicó. En ese sentido, Saldaña no pierde la esperanza de colaborar en un proyecto cinematográfico en República Dominicana que se alineen con sus intereses y valores. "Nunca pierdo la esperanza de participar en un proyecto dominicano que resuene conmigo", afirmó.

Zoe también es consciente de la importancia de trabajar en proyectos con sustancia y significado, más allá del presupuesto o el potencial comercial. "En mí, lo del dinero o presupuesto de una película no es suficiente; lo que importa es el guion, que tenga sustancia", señaló.

Reflexiones sobre identidad y aceptación

La actriz enfatiza la importancia de ser auténtico y respetar la identidad de los demás. "Como ser humano, me siento como una ciudadana global a nivel de identidad. Algo que respeto es cuando una persona se declara como es", dijo. Esta filosofía se refleja en su apoyo a colegas que han compartido públicamente sus propias transiciones y desafíos personales.

"De Carla Sofía puedo decir que es una actriz imparable y muy auténtica. Con la transición de género que ha hecho, es una artista maravillosa que está haciendo historia", comentó sobre su compañera de profesión. "Esto explica no mi opinión, sino mi naturaleza, que es aceptar a todos como son y como quieren ser", añadió.

Mirando hacia el futuro

Aunque ya ha alcanzado un éxito considerable en Hollywood, Zoe Saldaña no descarta la posibilidad de recibir mayores reconocimientos, como un premio Óscar. "Visualizarme ganando un Óscar es algo que sí deseo desde niña. Si pasa, sentiré un agradecimiento por el reconocimiento a mi trabajo, pero si no ocurre, estaré bien y seguiré trabajando. Soy madre de mis hijos, hija de mis padres y esposa de mi esposo. Eso es lo que cuenta", reflexionó.

Su enfoque en la familia y en ser un modelo a seguir para su comunidad demuestra que, para Zoe, el éxito no solo se mide en estatuillas doradas, sino en el impacto positivo que puede tener en las vidas de otros. "Quiero dejar un legado que inspire a otros a ser auténticos y a perseguir sus sueños sin olvidar de dónde vienen", concluyó.

Un legado en construcción

Zoe Saldaña continúa siendo una figura influyente en la industria del cine y una voz poderosa para la representación latina en Hollywood. Su compromiso con su identidad y sus raíces dominicanas la convierten en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que buscan abrirse camino en el mundo del entretenimiento.

A medida que avanza en su carrera, Saldaña sigue explorando roles que desafían y amplían su rango actoral, siempre con la mira puesta en proyectos que tengan un significado profundo. Su historia es un recordatorio de que abrazar quiénes somos y de dónde venimos es esencial para construir un legado duradero y auténtico.