Por: Luis E. Molina.

Antes de que leas este texto, quiero que sepas que, para fines de una fácil comprensión, cuando me refiero a Europa, me refiero a Francia, Alemania, Austria, España, Inglaterra, Italia, Polonia, Rusia y naciones predecesoras como el Imperio Austrohúngaro y Prusia.

No incluyo a Holanda, Suecia, Noruega e Islandia; en definitiva, los países nórdicos han demostrado menor belicosidad.

Una de las tareas más difíciles que he encontrado es enumerar las guerras y conflictos bélicos en los que se ha visto involucrado el continente cuna de la cultura occidental.

Estados Unidos, como un desprendimiento del Imperio Británico, no ha podido romper el ciclo.

En este resumen podrás ver que se pueden romper los ciclos y que existen otros caminos como los tomados por los países nórdicos que no fueron colonizadores.

Desde 1945 no se han enfrentado de manera directa; solo ha cambiado la forma de manifestarlo.

Firmaron la paz en 1945 e inició la Guerra Fría, dirigida por la URSS y Estados Unidos.

Después de la caída de la URSS se tranquilizaron un poco con matanzas aquí y allá para no perder el entrenamiento.

Como es difícil cambiar su mentalidad, ahora han optado por la “guerra satélite” en Ucrania como laboratorio.

Sí, Putin invadió Ucrania, pero ¿se han detenido a pensar por qué lo hizo? Investiguen y verán que lo provocaron; solo se está defendiendo en un mundo multipolar.

Busquen la historia de Europa y verán que siempre estaba peleando; sean entre naciones con diferentes alianzas son solo salvajes.

A veces son aliados y a veces enemigos; Rusia ha sido aliado de Francia y a veces su enemigo.

Les aclaro que Europa no es el único continente lleno de sangre; en este continente lo llevan al extremo y lo exportan al resto del mundo.

Los europeos se consideran un modelo a seguir no porque sean buenos, sino porque son los menos malos.

No hay que ver cómo Alemania habla como si fueran unos angelitos cuando hace 70 años estaba haciendo jabón con los dientes de judíos.

No es que Europa no tenga cosas buenas; claro que las tiene, pero son más las cosas que me causan repulsión.

Recuerden que este fenómeno no se aplica a toda Europa; existen suizos preocupados por el balance económico de su país.

O noruegos que prefieren ver la matanza mientras cada vez el fondo soberano más grande les da oportunidades de sobrevivir en un mundo sin petróleo.

No es que no entienda los procesos históricos ni que le pida que sean santos; pero deberían aplicarse su civilización y dejar de pontificar.

Las eras de gloria del colonialismo han ido mutando; aunque siguen buscando cómo sacar lo que sea de sus antiguas colonias, cada día el trabajo es mayor.

No fue poco lo que le robaron a sus colonias en Asia, África y América; pero nada es para siempre y la fiesta se está acabando.

Toda esta recomposición mundial les molesta porque en Asia solo les importan sus satélites Japón y Corea, Yes Men de Estados Unidos.

Es China y no Rusia lo que los tiene más locos; les molesta el éxito económico de la dictadura comunista china en nombre de la democracia estadounidense.

Lo irónico es que solo les molesta China, un fenómeno comercial que ellos mismos crearon.

Así que lo que tenemos que hacer en Latinoamérica y el resto del mundo es comprar palomitas de maíz y ver esta película llamada: “Europa siempre está en guerra”.

### Guerras del Imperio Romano

1. **Guerras Celtas:**

– Guerra de las Galias (58-50 a.C.)

– Guerras Cántabras (29-19 a.C.)

2. **Guerras contra tribus germánicas:**

– Batalla del Bosque de Teutoburgo (9 d.C.)

– Guerras Marcomanas (166-180 d.C.)

3. **Guerras contra los Dacios:**

– Primera Guerra Dacia (101-102 d.C.)

– Segunda Guerra Dacia (105-106 d.C.)

### Guerras del Imperio Bizantino

1. Guerra Gótica (535-554)

2. Invasiones Lombardas (568-774)

3. Conquista Carolingia (774)

4. Guerra contra Normandos (1053)

5. Guerras de las Investiduras (1075-1122)

6. Guerra de la Liga Lombarda (1167-1183)

7. Guerras Guelfas y Gibelinas (siglos XII-XIV)

8. Guerra de los Ocho Santos (1375-1378)

### Guerras del Sacro Imperio Romano Germánico

1. Guerras Vikingas (siglos VIII-XI)

2. Guerra de Sucesión Castellana (1475-1479)

3. Guerra de las Comunidades de Castilla (1520-1522)

### Guerras Modernas

1. Primera Guerra Italiana (1494-1498)

2. Guerras Italianas (1494-1559)

3. Guerra de la Liga de Cambrai (1508-1516)

### Guerras Mundiales

1. Primera Guerra Mundial (1914-1918)

2. Invasión de Polonia (1939)

3. Segunda Guerra Mundial (1939-1945)

