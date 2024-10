Es falso, por ejemplo, que, con los cambios en el ministerio público, se pretenda fortalecer la administración de justicia.

El Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT), no es un invento apriorístico como están propalando voces interesadas, en realidad, es un ente regulador de la educación superior del país. Ocurre que, con la creación vía la reforma constitucional de 2010, el país ha pasado de un Estado liberal a ser dotado de la superestructura administrativa cónsona con la de un Estado social y democrático de derecho.

Las condiciones para dicha forma de estado fueron propuestas en el año de 1997 pero, el entonces PRD usó malas artes para impedir aquella conversión del Estado Dominicano de Liberal a social, emplearon la mayoría que poseían en el Congreso Nacional para impedirlo, ahora convertido en PRM se disponen a desmontar el Estado social, logrado con la reforma constitucional de 2010. En lugar de aprobar las leyes adjetivas que conformarían la vida institucional del estado social, la presente administración de gobierno, viene desmontando dicha forma de estado. Con propiedad, se puede llamar a Abinader el Milei del Caribe.

El derecho administrativo regulador lo mismo que el derecho administrativo sancionador, homologando al derecho administrativo como brazo revolucionario que permitió a la burguesía liberal introducir los cambios hacia la modernidad que impedía la nobleza feudal, se busca impedir la introducción de las superestructuras propias del Estado social. Esto es lo que empuja a la presente administración de gobierno, a pretender desmontar el MESCyT, junto a otras superestructuras como el INDOTEL, PROCONSUMIDOR, SILSARIL, PROUSUARIO, PROTECOM, SIE, SB, etc.

No es solo pagar la deuda a los rentistas que dirigen el gran tablero mundial, de lo que se trata es de destruir el Estado social porque el Frente Oligárquico, se opone a cualquier concepción al pueblo por precaria que esta sea. Se sabe que, el Estado social, es un estado prestacional cuyo objeto es conseguir un mínimo existencial digno para cada ser humanoen todas las áreas. Lo cual se logra con regulación y con sanciones a los excesos del capitalismo salvaje.

En cambio, el neoliberalismo libertario busca echar por tierra este objeto. De ahí la necesidad de desmontar el Estado social.

Esos sectores entienden que dicho órgano, no debe estar con rango constitucional, ni con una ley orgánica, debe ser sustituido por un ministerio de justicia que se encargue de desvertebrarlo. Para eso quería el PRM el poder, se mintió al país cuando se hablo de cambio porque el cambio que pretenden es una reversa anti pueblo, anti nación, porque al tiempo que se debilitan nuestras instituciones, se permite la entrada sin control, de ilegales que, van atomizando la nacionalidad.

Dicho de otra manera, la mayoría obtenida por el PRM en las urnas, en lugar de ser empleada para fortalecer la democracia dominicana, está siendo empleada por el frente oligárquico para concentrar aún más su riqueza y la explotación despiadada del pueblo dominicano. Sin lugar a dudas, el votante dominicano se equivocó al votar por el PRM, es el mismo PRD disfrazado. Esto lo saben hasta los chinos de Bonao.

El mundo occidental presenta un giro hacia la derecha, pero, a la vez, la denominada izquierda presenta un giro hacia la derecha. De modo que, las ideas de izquierda o progresistas están siendo desacreditadas no por el frente oligárquico, sino por los lideres de izquierda que, de más en más, se mueven hacia la derecha porque entienden que las ideas de izquierda no están de moda.

Los populismos de izquierda y derecha han ocasionado un caos donde las ideologías no son perceptibles para el pueblo. El engaño no siempre se comprende hasta demasiado tarde, en razón de que la corrupción de unos y de otros, obligan a una alianza anti pueblo donde la conchupancia es la regla. Esto ocasionará una crisis porque, la realidad es que, el PRM es un partido poli clasista por lo que no todos están de acuerdo con este giro del Milei del Caribe.

Cabe preguntar ¿si está o no en peligro la democracia moderna? Como se sabe, la democracia de los antiguos fue desacreditada por los demagogos, por lo que los filósofos, politólogos de la época, se plantearon el gobierno de los mejores o un gobierno de la clase media, del cual se esperaba poseyera el equilibrio que no permitía la oligarquía,ni la democracia. Unos y otros hicieron caer la república y su lugar fue ocupado por la dictadura mediante la denominada ley de hierro de Demócrito. Ahora es probable que sobrevenga el caos o un hibrido entre dictadura y democracia signado por los avances tecnológicos. Es decir, sociedades Owenrianas.

El tema es más complicado porque saber y tecnología van de la mano y, resulta que, los filósofos y politólogos, no presentan alternativas, porque se han unido al frente oligárquico. El intelectual orgánico ha caído en desuso porque la tecnología le ha creado un nicho mundo o clúster desde el cual no tienen por qué sentir, ni interesarse por los estragos de la pobreza.

El crecimiento vertical de los hábitats humanos, han creado humanos des socializados, no solo del exterior a sus torres y condominios, sino dentro de los espacios privados de estos, no solo los vecinos han desaparecido, ha desaparecido la familia misma. Karl Popper plantea que la individualidad, era el futuro de la especie humana, a esto llama sociedad abierta, se diría que, de modo contradictorio, porque esto es lo más cerrado que ha conocido la humanidad. Los afectos y vínculos sociales se están sustituyendo por vínculos con las máquinas y con las redes. La humanidad está asistiendo a una nueva humanización o, quizás a una deshumanización de la vida en sociedad.

Podría tener razón Baugman cuando plantea que, en la época actual, los pobres ya no son necesarios, es decir no son sujetos de la historia, por tanto, converge con Francis Fucuyama cuando éste último, se plantea el fin de la historia. Pero, tampoco son necesarios los familiares, los vecinos, ni las nacionalidades. La inteligencia artificial y el metaverso están conduciendo a caminos desconocidos. No se sabe si positivos o negativos, sino desconocidos. De ahí que se plantee que estamos ya no ante el último mojicano, sino ante el último humano. Como mínimo, las nociones de sentimientos y de solidaridad están desapareciendo, la religión ya no ata a Dios, ata a la riqueza, al egoísmo que, al final, solo es llenado por un gran vacío existencial que no conduce a ninguna parte.

No es el mundo el que está desapareciendo, lo que desaparece ante nuestros ojos es, el mundo occidental como bien predijo el propio Fucuyama en su libro “Confianza”,porque si destruye tu familia, tu comunidad, tu país, quien desaparece eres tú, porque el mundo sigue su curso. Por tanto, el PRM y Abinader están destruyendo la República Dominicana con la complicidad de lideres opositores corruptos y, peor aún, anti democráticos. DLH-30/9/2024