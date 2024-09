La banda dominicana revive la esencia musical de los 80’s

La agrupación pop-rock dominicana Séptimo Invitado estrena este 11 de octubre su nueva producción discográfica titulada "RETROVISION", un EP que promete sumergir a los oyentes en la nostalgia de la época dorada de la música. Con influencias del new wave, el postmodernismo y los vibrantes sonidos ochenteros, el álbum es una invitación a revivir momentos y emociones a través de seis cautivadoras canciones.

Según Edwin Sánchez, vocalista y líder de la banda, "RETROVISION es una mirada al amor, al desamor y a la esperanza vestida de camiseta multicolor. Es una invitación a darle con todo a la vida". Este nuevo trabajo es un viaje musical diseñado para ser disfrutado sin importar el estado de ánimo, permitiendo a los oyentes explorar cada memoria y sentimiento.

La banda, conformada por Edwin Sánchez, Augusto Júpiter, Daniel García, Adrián Castro, Luis Valenzuela y Hidekel Martínez, ha logrado en esta producción capturar la esencia de bandas icónicas como New Order, The Cars, Cutting Crew, The Cure, U2, Soda Stereo y Depeche Mode. En las canciones se perciben referencias sonoras que rinden homenaje a estas influencias, creando un sonido ecléctico y fresco.

El sencillo principal, "Corazones", es una caminata introspectiva bajo las luces de una ciudad fría. La canción explora el sentimiento de cuestionar qué podría haber sido si esa persona amada que se aleja decidiera quedarse. Con un épico solo de guitarra y arreglos que evocan las poderosas baladas rock de los 80’s, el tema destaca la habilidad del músico y productor Carlos Yael Santos para crear complejos rompecabezas sonoros.

La producción del EP contó con la colaboración de reconocidos ingenieros y músicos. Fue grabado y mezclado en estudios de Santo Domingo, Miami y Estocolmo, incluyendo Allan GTR Studios, Bergerlab Studios, Drumstick Studios, Trunoyz Studio y Johan Vilborg Studios. Participaron ingenieros como Allan Lesschon, Carlos Yael Santos y Johan Vilborg, quienes aportaron su expertise para lograr un sonido de alta calidad.

El lanzamiento oficial de "RETROVISION" y el sencillo "Corazones" se llevará a cabo el 11 de octubre en los espacios de Rocknrolla, prometiendo una noche inolvidable que marcará otro hito en la historia de Séptimo Invitado. El EP estará disponible en todas las plataformas digitales bajo la distribución de Primada Records.

Para más información y escuchar el sencillo, puedes visitar los siguientes enlaces:

Con "RETROVISION", Séptimo Invitado no solo rinde tributo a una era que definió la música mundial, sino que también reafirma su posición en la escena musical dominicana, ofreciendo una propuesta fresca que conecta el pasado con el presente.