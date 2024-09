El silencio del gobierno mantiene detenidos muchos proyectos de inversión

Santo Domingo.-El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado, lanzó una dura advertencia sobre la reforma fiscal que promueve el gobierno dominicano y sobre el Presupuesto General del Estado para 2025 del que dijo está incompleto, ya que no contempla los ingresos ni los gastos derivados de la reforma fiscal.

Sobre la reforma fiscal, Collado, indicó que la actual propuesta no es nueva y sigue los pasos de la receta del Fondo Monetario Internacional (FMI), que fracasó en Colombia bajo la gestión de Iván Duque en 2021.

Recordó que el fracaso de dicha reforma en el país sudamericano obligó al sucesor de Duque, Gustavo Petro, a implementar dos nuevas reformas en menos de cuatro años. "¿Estamos acaso destinados a repetir ese ciclo fallido?", cuestionó Collado durante su intervención en el programa D´AGENDA.

Collado subrayó con preocupación que la experiencia colombiana debería ser una advertencia clara para la República Dominicana. "En Colombia, el FMI promovió una reforma fiscal que no dio los resultados esperados. Petro tuvo que corregirla en 2022 y ahora ya están anunciando otra para 2025″, sentenció.

El economista dominicano insistió en que los elementos comunes entre la propuesta de Abinader y la receta aplicada en Colombia auguran un camino de inestabilidad fiscal. Según él, "si en cuatro años han sido necesarias tres reformas fiscales en Colombia, ¿qué le espera a la República Dominicana si seguimos la misma ruta?".

Falta de comunicación

Además de cuestionar el contenido de la reforma, Collado fue tajante al criticar la falta de comunicación del gobierno sobre este tema. "Han pasado cuatro meses desde las elecciones y todavía no se han anunciado los detalles de la reforma fiscal. Esto está creando una atmósfera de incertidumbre en el país", afirmó.

El vicepresidente del CREES explicó que muchos proyectos de inversión están detenidos debido a la falta de claridad, lo que está paralizando sectores clave de la economía.

Un presupuesto incompleto

Collado también desveló que el Presupuesto General del Estado para 2025, recién sometido a las cámaras legislativas, está incompleto, ya que no contempla los ingresos ni los gastos derivados de la reforma fiscal. "Este presupuesto está construido sobre cimientos de aire. No podemos hacer análisis serios si no sabemos cuántos ingresos adicionales se esperan recaudar ni en qué se gastarán", sentenció.

El economista insistió en que esta reforma debe ser mucho más que un simple ajuste de cifras. Según Collado, se necesitan cambios estructurales que reduzcan la evasión fiscal y la informalidad, pero también es vital que se incentive el ahorro y la inversión, en lugar de penalizarlos como sucede actualmente.

¿Más impuestos o una reforma verdadera?

El experto en economía cuestionó que la reforma fiscal se esté usando como un eufemismo para esconder lo que en realidad podría ser un incremento de impuestos. "Reformar es perfeccionar, no es sinónimo de aumentar la presión tributaria sin un cambio real en el sistema. Lo que estamos viendo aquí es más de lo mismo: buscar recaudar más sin cambiar los fundamentos de nuestra economía", lamentó Collado.

Con la sociedad dominicana en vilo y los agentes económicos paralizados por la incertidumbre, Collado concluyó que ya es hora de que el gobierno presente un plan claro y transparente. "No estamos en una crisis política ni económica como en los años 90, esta es la oportunidad de hacer una reforma verdadera que beneficie a todos, pero el tiempo se está agotando", advirtió el economista.