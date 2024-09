Herramientas modernas detectan más casos en todas las edades

Cap Cana – En los últimos años, los médicos han observado un incremento significativo en la detección de tumores cerebrales, atribuible a las avanzadas herramientas diagnósticas disponibles. Este aumento no discrimina por edad, afectando tanto a niños como a adultos, y algunos de estos tumores son malignos, encaminándose hacia consecuencias fatales.

El neurocirujano Pedro Pablo Díaz, ex presidente de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, destacó durante el XXXII Congreso Internacional de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía que, aunque no existen estadísticas precisas sobre el número real de casos, la tendencia muestra una creciente preocupación en el ámbito de la salud cerebral. Díaz señaló que los tumores cerebrales se están detectando en neonatos congénitos, así como en etapas avanzadas de la vida, evidenciando que la incidencia no respeta grupos etarios específicos.

El gerente del Servicio de Neurocirugía del Hospital General Plaza de la Salud corroboró esta tendencia, afirmando que las modernas herramientas diagnósticas, como la tomografía computarizada, resonancia magnética y estudios angiográficos, han permitido identificar un mayor número de tumores cerebrales en comparación con épocas anteriores. "No necesariamente hay más tumores, sino que ahora tenemos más facilidades para diagnosticarlos", explicó.

Según Díaz, los tumores cerebrales se clasifican principalmente en aquellos que se originan dentro del cerebro y los que se desarrollan en el tejido circundante. Entre estos, los gliomas de grado 4 son considerados los verdaderos cánceres cerebrales debido a su alta malignidad. Además, ha observado un aumento en las metástasis de tumores ubicados en las envolturas del cerebro, lo que complica aún más el pronóstico de los pacientes.

Los factores de riesgo asociados a estos tumores son variados. Mientras que algunos permanecen desconocidos, otros están relacionados con trastornos cromosómicos y genéticos, así como con estilos de vida poco saludables, como la mala alimentación y el tabaquismo. Díaz subrayó la importancia de continuar investigando para identificar y mitigar estos factores de riesgo, con el objetivo de reducir la incidencia de tumores cerebrales.

El congreso, presidido por la doctora Cristian López, presidenta de la sociedad especializada, reunió a especialistas de diversas áreas de la neurociencia para discutir los últimos avances en diagnósticos, tratamientos y técnicas innovadoras. López enfatizó que la actualización constante de conocimientos científicos es crucial para mejorar los tratamientos y aumentar las tasas de cura para los pacientes afectados por tumores cerebrales.

Durante su presentación, Díaz compartió casos tratados en el Hospital General Plaza de la Salud, destacando la diversidad de los tumores cerebrales y la complejidad de su manejo. "Estamos viendo una mayor diversidad en los tipos de tumores, lo que requiere enfoques más personalizados en el tratamiento", afirmó.

El evento también rindió homenaje al fallecido doctor José Silié, reconocido por sus contribuciones a la neurología y neurocirugía en la República Dominicana. Entre los temas abordados se incluyeron avances en neurociencias, técnicas innovadoras, cefaleas, epilepsias, trastornos vasculares y, por supuesto, tumores cerebrales.

En conclusión, el aumento en la detección de tumores cerebrales es una realidad que refleja tanto el progreso en las herramientas diagnósticas como la necesidad de una mayor investigación y estrategias preventivas. La comunidad médica, representada en eventos como el Congreso Internacional de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, continúa trabajando para enfrentar este desafío, buscando mejorar el diagnóstico temprano y las opciones de tratamiento para los pacientes afectados.