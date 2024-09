Reconocimiento Global por Innovación en Biotecnología Azul

SOS Biotech, una empresa emergente en el sector de la biotecnología azul con sede en la República Dominicana, ha alcanzado un nuevo hito al ser seleccionada como uno de los 30 equipos ganadores del prestigioso MIT Solve 2024, un programa de innovación global del Massachusetts Institute of Technology. Este logro destaca entre más de 2,200 propuestas de 130 países, demostrando la capacidad y el impacto innovador de la organización en el ámbito internacional.

La compañía, liderada por Andrés Bisonó León, CEO y fundador, y Elena Martínez Martínez, CTO y cofundadora, presentó su proyecto durante el Solve Challenge Finals en la Semana del Clima de Nueva York. Este evento, que se celebra en paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunió a un selecto grupo de filántropos, líderes mundiales e inversionistas, brindando una plataforma inigualable para exponer sus soluciones innovadoras.

Los reconocimientos obtenidos por SOS Biotech no solo reflejan su excelencia y liderazgo en la industria sino también conllevan un apoyo financiero significativo. La empresa recibió un total de USD $160,000 en premios no reembolsables, distribuidos entre el premio de USD $10,000 de MIT Solve, USD $100,000 del Premio Wavemaker de Schmidt Marine Technology Partners, y USD $50,000 del Premio Climate-Positive and Equitable Food Systems, patrocinado por la Fundación Seeding the Future Van Lengerich.

Este soporte económico permitirá a SOS Biotech escalar sus operaciones y expandir su impacto en el desarrollo sostenible. La empresa ya comercializa productos innovadores como Marine Symbiotic, un bioestimulante agrícola que contribuye a la reducción del uso de fertilizantes sintéticos y mejora la resiliencia de los cultivos bajo condiciones climáticas adversas.

Elena Martínez destacó el impacto transformador de la economía azul, especialmente en el Caribe, convirtiendo el sargazo invasivo en recursos valiosos y posicionando la región como un hub global de innovación y oportunidades en sostenibilidad. Adicionalmente, SOS Biotech participará en un programa de nueve meses con MIT Solve, donde recibirán mentoría y acceso a recursos adicionales para continuar avanzando en su misión.

En un evento paralelo, la empresa hermana SOS Carbon, también bajo la dirección de Andrés Bisonó León, fue reconocida como finalista en los Youth Ecopreneur Awards 2024 del International Trade Center, y participó en paneles de la NYC Climate Week, dialogando con líderes globales en sostenibilidad.

Estos logros consolidan a SOS Biotech y SOS Carbon como pioneros en la economía azul y en el desarrollo sostenible, marcando un capítulo significativo en su contribución a la resolución de desafíos ambientales globales y reafirmando su liderazgo en la región del Caribe.