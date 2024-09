El icónico actor reflexiona sobre su vida como un culebrón televisado

SAN SEBASTIÁN, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -El actor y productor Johnny Depp, que se estrena en el Festival de San Sebastián como director con 'Modi, Three Days on the Wing of Madness' después de casi 30 años, ha asegurado que ha "atravesado" cosas que se han convertido en "un culebrón", siendo incluso televisadas pero que se deben "recordar" y llevar como "galones".

"Todos tienen su historia, podríamos decir que yo he tenido algún que otro acontecimiento en mi vida, que ha acabado saliendo bien –me encuentro bien–. He atravesado cosas que se han convertido en un culebrón, televisada de hecho. Pero todos experimentamos y atravesamos cosas así en nuestra vida y podemos vivir, recordar y utilizar. Son tus galones y nunca hay que olvidarlos", ha reconocido el actor durante una rueda de prensa con motivo del estreno del largometraje.

En ese sentido, Depp ha explicado que la experiencia como cineasta, que repite por segunda vez, le ha permitido "experimentar" como un bebé que está empezando, pero ya es "grande" como él.

"Cuando realizas una película, como mínimo, tiene que ser divertido. Cuando realicé hace 27 años 'The Brave' y la acabé pensé: 'Esto es lo último que quiero hacer, intentar dirigir una película nunca más. Demasiadas matemáticas'. Las matemáticas de todo esto, encajar aquí, coincidir con esto y correlacionar con esta escena, lo otro y lo demás… Es un agujero estructural y no sabes cómo salir (…) Pero con esta película fue una especie de oportunidad de no hacer nada, excepto quedarme ahí y ver a estos actores vivir y comportarse, y reaccionar sencillamente. Me pareció mucho más fácil, mi experiencia ha sido infinitamente más positiva", ha añadido el actor.

’Modi, Three Days on the Wing of Madness', que se presenta en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián fuera de concurso, narra la historia del artista bohemio Amedeo Modigliani y todos los "caóticos acontecimientos" que se suceden durante 72 horas.

Precisamente, la creación de la película, ha reconocido Depp, se la debe a Al Pacino, quien le insistió en una idea que él tuvo, pero que consideraba que debía dirigir el actor de 'Eduardo Manostijeras'.

"Por alguna razón, Al (Pacino) vio que yo podía llevar las riendas de esta máquina tan extraña que es esta película, cuando Pacino habla… Tienes que escuchar, evidentemente. Por eso seguí adelante aunque no tenía una clara idea de lo que iba a ser al final hasta que las piezas del puzzle encajaron (…) En esta película he podido hacer lo que creo que es lo correcto: permitir a que los actores puedan explorar sus papeles. Y ahí es cuando aprendes algo", ha apuntado Depp.

La cinta la protagoniza Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, el mismo Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno Gouery y Luisa Ranieri. El primero, Scamarcio, ha explicado durante la presentación, que Depp, como director, hace a su elenco sentirse "seguro y libre".

"Te permite realmente llevarte a ti mismo hasta el límite. Pero te sientes esa especie de amor y te sientes protegido, por tanto realmente estás ahí para darle tu todo. Ha sido como una especie de sueño que se ha convertido en realidad", ha concluido.