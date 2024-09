Exige transparencia electoral en Venezuela y estabilidad regional

Santo Domingo. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ratificó este miércoles la postura de su país de seguir deteriorandose la crisis en Haití, y advirtió que el reconocimiento de un ganador de las pasadas elecciones de Venezuela pasa porque sean publicadas las actas de los comicios recien celebrados. Durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Abinader advirtió que, en el caso haitiano, podría endurecer las medidas para proteger la seguridad nacional.

Abinader dedicó una parte significativa de su discurso a la crisis en Haití, enfatizando que representa una amenaza para la seguridad nacional de la República Dominicana. "Venimos solicitando con firmeza el involucramiento de la comunidad internacional en un rol protagónico y sostenido en la estabilización de Haití", expresó.

"Es inaceptable que a estas alturas algunos de los países que han tenido incidencia en la situación haitiana o que se han comprometido con su solución, no hayan cumplido plenamente con sus promesas. Mientras la seguridad nacional de mi país esté implicada, no cesaré de reclamar por la estabilidad de Haití" expresó el gobernante.

Destacó que el Estado dominicano ha asumido una alta responsabilidad al proporcionar servicios esenciales a una gran población haitiana. "En 2023, las atenciones médicas a inmigrantes haitianos representaron el 12% del total de los servicios prestados a través de nuestro sistema de salud pública", informó. Además, mencionó que hay cerca de 200,000 menores extranjeros en el sistema educativo público dominicano, de los cuales se estima que 147,906 son de origen haitiano.

Situación en Venezuela

En referencia a Venezuela, Abinader señaló que la falta de transparencia en las elecciones y la persecución de la oposición están erosionando la democracia en ese país. "Seguiremos insistiendo en la publicación de todas las actas electorales, su verificación por instituciones imparciales y el respeto al resultado emanado de la voluntad del pueblo venezolano", declaró. "Sin esta publicación no puede declararse un ganador legítimo".

Avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Abinader inició su discurso felicitando al presidente de la Asamblea, Philémon Yang, y al Secretario General por la exitosa organización de la septuagésima novena sesión y la reciente Cumbre del Futuro. Destacó que este esfuerzo subraya la importancia de fortalecer el financiamiento internacional para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El mandatario resaltó los avances de la República Dominicana en varios ODS, incluyendo la reducción de la pobreza, seguridad alimentaria, sostenibilidad energética y acción climática. "La pobreza monetaria se redujo del 25.8% en 2019 al 23% en 2023, y en el primer semestre de este año, bajó al 18.9%, el nivel más bajo en nuestra historia", afirmó.

Seguridad alimentaria y energética

Abinader subrayó que, a pesar de ser una isla con recursos limitados de tierra cultivable, la República Dominicana ha logrado aumentar su autosuficiencia alimentaria del 88.5% en 2019 al 90.6% en 2023. "Hemos logrado en gran medida la autosuficiencia en este sector", señaló.

En términos de energía, informó sobre la construcción de 2,000 nuevos megavatios de generación térmica y la contratación de 1,674 MW de energía renovable. "Para finales de 2027, por primera vez, contaremos con un excedente de generación superior al 15%, lo que garantizará una mayor estabilidad, sostenibilidad y mejores precios del suministro energético", dijo.

Mejoras en seguridad ciudadana

El presidente dominicano también mencionó los avances en seguridad ciudadana. "En 2022, la tasa de homicidios en nuestro país fue de 13.2 por cada 100,000 habitantes; en 2023 descendió a 11.5, y en lo que va de 2024, se sitúa en 9.9″, indicó. Este índice está por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que es de 17.2 según datos de la ONU.

Llamado a un nuevo modelo de gobernanza global

Abinader hizo un llamado a la necesidad de un nuevo modelo de gobernanza global que fomente mayor confianza y efectividad en las decisiones de la comunidad internacional. "Existe un consenso generalizado de que necesitamos con urgencia un nuevo modelo de gobernanza global", enfatizó.

Compromiso con la democracia y los derechos humanos

El mandatario resaltó el compromiso de la República Dominicana con la democracia y los derechos humanos. "La promoción de la democracia es un elemento esencial para la construcción de una paz duradera", afirmó. Expresó preocupación por el deterioro de la democracia en América Latina y el Caribe, citando datos de Latinobarómetro que muestran una disminución en el apoyo a los sistemas democráticos.

Agradecimiento y llamado a la acción internacional

El presidente agradeció a Kenia, Estados Unidos, Jamaica, Bahamas y El Salvador por su apoyo a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití. Sin embargo, advirtió que aún no se han depositado en el fondo fiduciario los recursos requeridos para lograr el despliegue pleno de la fuerza. "No podemos permitir que los esfuerzos hasta aquí alcanzados se desplomen", alertó.

Abinader fue enfático: "Un fracaso podría implicar la necesidad de adoptar medidas drásticas para proteger nuestra seguridad nacional". Hizo un llamado a los países que han tenido incidencia en la situación haitiana a cumplir plenamente con sus promesas.

Reforma constitucional y límites a la reelección

En un movimiento para fortalecer la democracia en su país, Abinader informó sobre una reciente reforma constitucional que busca consolidar el límite a la reelección presidencial. "Dos períodos consecutivos y nunca más", puntualizó. "Esta reforma se propone dejar un legado de mayor estabilidad política y social a las futuras generaciones".

Compromiso con el futuro

Abinader concluyó su discurso reafirmando el compromiso de la República Dominicana con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la necesidad de actuar como una comunidad internacional cohesionada. "Seremos evaluados por la historia, no solo por los discursos que pronunciemos en estos ilustres espacios, sino, de manera más importante, por las acciones que emprendamos en la práctica", afirmó.

Un llamado a la acción

El presidente cerró con un contundente mensaje: "No podemos fallarle a nuestros pueblos. No podemos fallarle a la humanidad. No podemos fallarle al futuro".