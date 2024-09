El presidente estadounidense pide unidad en la Asamblea General de la ONU, destacando crisis como la guerra en Ucrania y el cambio climático.

Nueva York.- El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dirigió un apasionado llamado a los líderes mundiales durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas esta mañana. En su intervención, instó a las naciones a mantenerse unidas en los principios que las sostienen, a pesar de los enormes desafíos que enfrentan, incluidos la guerra en Ucrania y el cambio climático global.

"Las fuerzas que nos mantienen unidos son mayores que las que nos separan", afirmó Biden, mientras pedía rechazar el cinismo y la división que amenazan el orden mundial.

Biden también aprovechó la ocasión para reiterar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. "¿Mantendremos nuestro apoyo para ayudar a Ucrania a ganar esta guerra y preservar su libertad, o nos retiraremos, dejaremos que se reanude la agresión y se destruya una nación?", planteó en un discurso firme. "Mi respuesta es clara: no podemos cansarnos. No podemos mirar hacia otro lado, y no cejaremos en nuestro apoyo a Ucrania".

El mandatario subrayó la importancia de no claudicar ante la tentación del aislamiento y de continuar abogando por una cooperación multilateral ante crisis que afectan a todo el planeta. En medio de una creciente fatiga por la guerra y el temor a una escalada, Biden llamó a sus colegas líderes a no bajar la guardia.

El cambio climático y la pobreza global en el debate

La Asamblea General, que también contó con la intervención de Philémon Yang, presidente del organismo, abrió con discursos que abarcaron los principales temas de la agenda global. Yang, quien asumió la presidencia de la Asamblea hace dos semanas, destacó la urgencia de enfrentar la crisis climática, subrayando que "ya no es una amenaza lejana".

Yang también alertó sobre el impacto desproporcionado del cambio climático en las comunidades más vulnerables. "Millones de personas siguen atrapadas en la pobreza debido a circunstancias fuera de su control", señaló, mientras exhortaba a los países más ricos a redoblar sus esfuerzos para mitigar los efectos del calentamiento global.

En un tono más sombrío, Yang también se hizo eco del secretario general de la ONU, António Guterres, al hacer un llamado a un alto el fuego inmediato entre Israel y Hamás, además de advertir sobre la creciente amenaza de una guerra nuclear.

El debate en la Asamblea General continuará durante los próximos días, mientras los líderes mundiales presentan sus posturas sobre estos y otros temas cruciales para el futuro del planeta.