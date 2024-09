Para problema de obesidad, médicos recomiendan más estilo de vida que fármacos

Punta Cana.– En el Congreso Latinoamericano del Colegio Americano de Cardiología, un panel de médicos especialistas ha lanzado un contundente mensaje: la obesidad y el sobrepeso no se combaten únicamente con pastillas. Cardiólogos, endocrinólogos y diabetólogos coincidieron en que el verdadero cambio proviene del estilo de vida, aunque admiten que en casos extremos la medicación es inevitable.

"Comer bien, ejercitarse y abandonar el alcohol y el tabaco son fundamentales", afirmó la endocrinóloga Dolores Mejía, enfatizando que sin estos pilares, los resultados serán temporales.

En cambio, David Aguilar, especialista estadounidense, no fue tan optimista: "No me siento convencido de que un evento cardiovascular pueda superarse solo con estilo de vida". Aguilar defiende la necesidad de las terapias farmacológicas, especialmente en pacientes con condiciones críticas como hipertensión, diabetes y dislipidemias.

La lucha entre fármacos y estilo de vida se volvió aún más intensa cuando el doctor Osiris Valdez declaró que muchos prefieren una pastilla a pagar el alto precio del sacrificio personal. “Un paciente acostumbrado a la pastilla siempre vuelve a su peso anterior. La verdadera batalla se gana con conciencia y esfuerzo”, subrayó.

El doctor Licurgo Cruz, gobernador del Capítulo Dominicano del Colegio Americano de Cardiología, destacó que estas discusiones científicas son esenciales para definir las mejores estrategias terapéuticas. Sin embargo, la realidad dominicana es alarmante: más del 60% de la población sufre de obesidad.

¿Será que aún nos aferramos a soluciones fáciles mientras ignoramos la urgencia de un cambio de vida radical? Se pregunto.

La necesidad de una transformación profunda se ha convertido en el grito de batalla de este congreso, que reúne a más de 500 médicos especialistas.

Con 118 conferencias y la participación de 107 expositores, el evento promete ser un campo de batalla donde la ciencia y la conciencia lucharán por encontrar el verdadero camino hacia la salud.

¿Estaremos listos para enfrentar la verdad y cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde?