La ponderación ha sido hecha en la revista ESLA.

GREAT BAY, St. Martin (23 de septiembre de 2024) — Los académicos literarios Thomás Rothe y Malik Noël-Ferdinand han logrado lo que se considera una de las ediciones más extensas de ESLA, la revista chilena de crítica cultural y literaria.

"Es emocionante ver el trabajo del poeta de St. Martin Lasana Sekou seleccionado por los editores Rothe y Noël-Ferdinand en la edición actual de ESLA 2024″, dijo Jacqueline Sample, presidenta de House of Nehesi Publishers (HNP).

En la nota introductoria, "Resonando Literaturas Caribeñas: Voz, Música y Texto", los editores escribieron que "Lasana M. Sekou presenta una composición en verso pan-caribeña basada en los nombres de los héroes de la región. La musicalidad de los nombres resuena con el atractivo título de la pieza, 'Continuamos'. Esta perspectiva pan-caribeña es coherente con la amplia obra de Sekou…".

La edición número 27 de ESLA, que incluye ensayos y poesía en kréyòl, español y francés con traducción al inglés de cada idioma, presenta obras de la destacada autora Ana Lydia Vega (Puerto Rico), la internacionalmente aclamada poeta Nancy Morejón (Cuba), el autor y músico kréyòl TiMalo (Guadalupe) y la musicóloga y especialista cubana en reguetón Lalau Yllarramendiz Alfonso.

"El ensayo de Noël-Ferdinand sobre 'Buffalo Soldier' de Bob Marley y 'Omeros' de Derek Walcott, y el artículo de James Staig sobre el valor performativo de 'Puerto Rican Obituary' del legendario Pedro Pietri, también son inspiradores para mí", comentó Sekou.

ESLA es el acrónimo de English Studies in Latin America: A Journal of Cultural and Literary Criticism. La revista es auspiciada por el Departamento de Literatura, Facultad de Letras, de la prestigiosa Pontificia Universidad Católica de Chile.

"La continua investigación del profesor Rothe en las literaturas de las diversas zonas lingüísticas del Caribe y su atención a los libros publicados por HNP ayudan a extender la obra de los autores canónicos del Caribe y, lo que es importante, a dar voz a nuevos escritores y creativos emergentes", afirmó Sample.

En 2021, el Dr. Rothe enseñó el libro de poesía 'Hurricane Protocol' de Sekou en su clase "Literatura y Música Afro-Caribeña" en la Pontificia Universidad Católica de Chile, según indicó Sample (https://rb.gy/1p6g4q).

Las ediciones semestrales con revisión por pares de ESLA "proporcionan una plataforma para voces académicas que hablan sobre literatura escrita en inglés. Como revista de América Latina, buscamos trabajos originales que reflejen los diversos mundos que existen en este idioma. Priorizamos contribuciones originales desde los siguientes enfoques críticos: estudios comparativos e interseccionales, estudios poscoloniales, estudios culturales y de género, bilingüismo y estudios de traducción", declaró ESLA. El equipo editorial de la revista está encabezado por la académica de literatura y estudios culturales, Dra. Allison Ramay.

Puede descargar gratuitamente la edición digital actual de ESLA en https://esla.letras.uc.cl/index.