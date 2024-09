Presidente dominicano agenda intensa en Asamblea General de Naciones Unidas

Nueva York. El presidente Luis Abinader arribó hoy a la ciudad de Nueva York para representar a la República Dominicana en el 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Su visita, que se extiende hasta el jueves 26 de septiembre, incluye una agenda repleta de reuniones bilaterales, encuentros con mandatarios, empresarios y la comunidad dominicana residente en Estados Unidos.

Durante su estancia, el mandatario dominicano también participará en la prestigiosa Cumbre del Futuro de la ONU, donde abordará temas cruciales para el desarrollo sostenible y la cooperación internacional. Abinader llegó acompañado de una comitiva selecta, entre la que destacan el general Jimmy Arias, el director del CUSEP, el coronel Rafael Ramírez, su jefe de gabinete Eilyn Beltrán, Noelia Shephard, directora del Despacho, y Mercedes Pichardo, su asistente personal.

A su llegada a Nueva York a las 12:00 del mediodía, fue recibido por la embajadora en Washington, Sonia Guzmán, el embajador José Blanco y el cónsul dominicano Jesús Vásquez Martínez, quienes le dieron la bienvenida oficial.

Agenda del Presidente Abinader

Domingo 22: A las 3:00 p.m., Abinader asistirá a la presentación del documental "Los Trinitarios" de Radio Televisión Dominicana (RTVD) en el Colegio Juan Pablo Duarte. Posteriormente, participará en el anuncio del acuerdo de Cielo Abierto, presidido por el congresista estadounidense de origen dominicano, Adriano Espaillat. A las 5:00 p.m., el presidente se trasladará al Lehman College para una actividad con el Instituto Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index).

Lunes 23: Iniciará el día a las 9:00 a.m. en el panel sobre Política Económica Global durante la Cumbre Anual de Concordia en el Sheraton New York Times Square Hotel. A las 2:20 p.m., liderará el evento de USAID sobre "Un Futuro Sin Plomo" en UNICEF House. Más tarde, a las 3:00 p.m., dará una alocución en la Cumbre del Futuro en la Sala de la Asamblea General de la ONU. Por la tarde, participará en LA Semanal en el West Club 51st y en la recepción de Jefes de Estado de la Iniciativa Global Clinton en el New York Hilton Midtown a las 6:00 p.m.

Martes 24: A la 1:30 p.m., asistirá a la Cumbre de Líderes de la Coalición Mundial contra las Drogas Sintéticas organizada por el presidente Joe Biden y el secretario Antony Blinken en el Hotel Intercontinental NY Barclay. A las 4:00 p.m., mantendrá una reunión sobre "El Aprendizaje no Puede Esperar" en la sala de conferencias 1 de la ONU. Luego, a las 5:30 p.m., encabezará un evento con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y el World Economic Forum en la Misión Permanente de la ONU. Finalmente, a las 7:00 p.m., se reunirá con la Comunidad Dominicana en Hostos Community College, Bronx.

Miércoles 25: El presidente dará su alocución ante la Asamblea General de la ONU a las 11:00 a.m., destacando los logros y desafíos de la República Dominicana en el ámbito internacional.

Jueves 26: A las 11:00 a.m., Abinader sostendrá una reunión con ejecutivos inversionistas de alto nivel organizada por el Consejo de las Américas en su sede. En esta cumbre, líderes mundiales adoptarán el Pacto para el Futuro, incluyendo un Pacto Digital Global y una Declaración sobre las Generaciones Futuras.

Con esta visita, el presidente Abinader busca fortalecer las relaciones internacionales de la República Dominicana, promover inversiones y destacar el compromiso del país con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.