Las Vegas, Nevada. La entidad educativa dominicana Cincinnatus Institute of Craftsmanship, INC. (CIC) anunció el lanzamiento de su Programa de Capacitación en Tecnología para jóvenes en Las Vegas, Nevada, en colaboración con la Plataforma Impact, ONG localizada en este estado norteamericano.

El proyecto, liderado por los empresarios dominicanos Chris Corcino y Dalisa Heredia, cofundadores de CIC, busca empoderar a colectividades vulnerables a través de la educación tecnológica.

La alianza estratégica con Plataforma Impact permitirá ofrecer formación gratuita en desarrollo de software e inteligencia artificial (IA), preparando a los participantes para el futuro del trabajo en el sector tecnológico.

Este innovador programa proporcionará a los estudiantes las herramientas necesarias para mejorar sus competencias digitales, con un enfoque práctico en desarrollo de software e inteligencia artificial. Además, los jóvenes participantes aprenderán a utilizar IA de manera efectiva y adquirirán habilidades esenciales para navegar en un entorno tecnológico en constante cambio.

Plataforma Impact es una organización dedicada a impulsar la transformación social a través de la educación, innovación tecnológica y el desarrollo de habilidades en comunidades vulnerables. Con una sólida trayectoria en la creación de programas educativos que conectan a jóvenes con las últimas tendencias tecnológicas. Asimismo, trabaja en estrecha colaboración con instituciones educativas y empresas del sector tecnológico para ofrecer oportunidades de formación y empleo.

Una iniciativa con impacto global

El CIC ha sido un referente en la formación técnica de jóvenes tanto en República Dominicana como en Estados Unidos. Con esta nueva iniciativa, la entidad educativa refuerza su compromiso de transformar vidas a través de la educación y la capacitación en tecnología.

Además del programa en Las Vegas, CIC ha impactado comunidades en Villas Agrícolas y Cristo Rey en la República Dominicana, así como en The Bronx, NY, con su programa "AI For Everyone".

Corcino y Heredia lideran la iniciativa junto a María Cruz, directora de CIC y Lirme Colón, COO de la organización educativa. Con el apoyo de Gary Carrier, CEO de Plataforma Impact, están comprometidos con brindar a los jóvenes las herramientas necesarias para alcanzar el éxito en la era digital.